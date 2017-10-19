Taşerona kadro son durum ne? - Son Dakika

Hükümetin seçimlerde taşeron işçinin kadroya alınması ile ilgili vaadinin ardından uzun süredir 'taşerona kadro olacak mı' sorusu gündemde. Taşeron işçilerin merakla beklediği taşerona kadro olacak mı? Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, taşerona kadro ile ilgili açıklama yaptı. İşte taşerona kadroda son durum...
TAŞERONA KADRO OLACAK MI?
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili açıklama yaptı.
Bekir Bozdağ taşerona kadro ile ilgili açıklamasında;
"AK Parti hükümetleri bugüne kadar hangi sözü verdiyse yaptı. Bu konuda hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir. Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya gelindi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır" dedi.
BAKAN AĞBAL: TAŞERONLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YIL SONUNA KADAR MECLİSE GELECEK
Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesiyle ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını, düzenlemenin Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ve Bakanlar Kurulunda görüşülüp Meclise sevk edileceğini söyledi.
Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclise geleceğini belirten Ağbal, "Uzun bir kanun olmayacak. Belki en fazla 20 maddelik çerçeve bir kanun olacak. Hızlı şekilde Meclisten geçeceğini düşünüyoruz." dedi.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DA TAŞERON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş'e ziyarette bulunarak, taşeron işçiler ile ilgili açıklama yapmıştı.
Binali Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde oldu:
"Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. Hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler bağlanarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek."
KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERONA KADRO VERİLMESİ İLE İLGİLİ NELER OLMUŞTU?
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, taşerona kadro düzenlemesinin yıl sonuna kadar biteceğini söylemişti. Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuşmuştu.
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Misafir 53 dakika önceBiraz samimi olun arkadaş kaç yıl oldu be00
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Misafir 2 saat önce10 yıldır kadro vercez00
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Misafir 3 saat önceMisafir niye kadro vermek uzatılıyorki millet bekliyor00