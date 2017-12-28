Binlerce taşeron işçinin beklediği kadro, 696 sayılı KHK ile geçtiğimiz günlerde verildi. Taşerona kadro verilmesiyle birlikte işçiler başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak açıklama yayınlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron başvurularının başlayacağı tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağını duyurdu. İşte taşerona kadroda son dakika gelişmeleri ve kadro başvurusu hakkında detaylar.

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL YAPILIR?

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 696 sayılı KHK ile kadrolu oldu. Önümüzdeki günlerde alınacak olan kadro başvurusu ile birlikte işçiler kadrolu pozisyonda çalışmak için ilk aşamayı tamamlamış olacak. Ancak kadrolu pozisyona geçmek için gün sayan işçiler, bir yandan da taşerona kadro başvurusunun nasıl yapılacağını ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte taşerona kadro başvurusu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınladığı yazılı açıklama;

"Alt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir.

2- Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

3- 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.

4- Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları ALT İŞVEREN ŞİRKETLERE DEĞİL, istihdam edilecekleri KURUMLARA BAŞVURACAKLARDIR.

5- Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır.

6- İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir.

7- ALT İŞVEREN İŞÇİLERİMİZİN, ÇALIŞTIKLARI ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE HERHANGİ BİR EVRAK YA DA FERAGAT BELGESİ VERMESİ GEREKMEMEKTEDİR. BÖYLE BİR UYGULAMA KHK’DA YER ALMAMAKTADIR.

8- 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, ÇALIŞTIKLARI İDARELERCE talep edilecektir.

9- İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir HAK KAYBINA SEBEP OLMAYACAKTIR.

10- Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, BU DURUM ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİNE KARŞI İŞÇİNİN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.

11- Alt işveren işçilerimizin, bu kapsamda çalıştıkları hizmet süreleri, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde idareler tarafından ileride ödenecek kıdem tazminatına esas toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında dikkate alınacaktır.

12- Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir."

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bulunacağı resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda dün bir basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "Bazı sendika yöneticilerinin 'sendikamıza üye olmazsanız kadro alamazsınız' yönünde ithamlarda bulunduğu iddia ediliyor. Sizin bu iddialara ilişkin yanıtınız olur mu?" sorusu üzerine Başbakan Binali Yıldırım yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım, "Bildiğiniz gibi taşeron meselesi son birkaç yıldır ülkemizin gündeminde. Bu sorunları çözeceğimizi ifade etmiştik ve nihayet bu konuda yasal düzenleme yapıldı ve 1 milyon civarındaki kamuda alt işveren bünyesinde çalışan kardeşlerimiz, devlette daimi kadroya geçmiş oldu. Bu arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın hangi sendikaya üye olacağı tamamen kendi iradeleri ile karar vereceği bir iştir. Hiçbir şekilde bir zorlama, bir yönlendirme söz konusu olmaz ve bu konuda bir özel gayret içerisinde olanlara da hiçbir müsamaha göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

ASDEP PERSONELİ DE TAŞERON DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlisi de taşeron işçilere kamuda sürekli işçi kadrosu verilmesine yönelik düzenlemeden faydalanabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ASDEP personelinin umutla beklediği kadro müjdesi Bakanlıktan geldi.

Yapılan incelemeler çerçevesinde, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ASDEP personeli olarak görev yapan kişilerin de "taşeron düzenlemesi" kapsamında olduğu ve kamuda sürekli işçi kadrosuna geçebilmelerine ilişkin yapılacak düzenlemeden faydalanabilecekleri belirlendi.

Bu doğrultuda, 3 bin ASDEP personeli, diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan taşeron işçiler gibi, 2 Ocak'tan itibaren başvurularını yaparak, kadro düzenlemesi için işlemlerini başlatabilecek.

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