Taşerona kadroda son durum ne? Kadro müjdesi geliyor!

Taşerona kadro müjdesi bekleyen binlerce taşeron işçisi, konuyla ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Taşerona kadro verilmesi konusunda geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından taşerona kadro için umutlanan vatandaşlar, heyecanla müjdeli haberi bekliyor. İşte taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Son günlerin en çok konuşulan konularından olan taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan gelişmeler yurt genelinde çeşitli mesleklerde çalışan taşeron işçilerini heyecanlandırmış durumda. Hükümetten ve bakanlardan yapılan açıklamaları yakından takip eden taşeron işçileri, son durumu araştırıyor. İşte taşerona kadro verilmesi konusunda yaşanan son gelişmeler...

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN AÇIKLAMA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron sisteminin devreden çıkarılmasını ve tüm taşeron çalışanların kamuda işçi statüsünde istihdam edilmesini istediklerini söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında konfederasyon olarak büyük bir kampanya başlatarak binlerce taşeron işçinin sendikalara üye olmasını sağladıklarını anlattı.

Ardından ilk kez taşeron işçilerin toplu sözleşme yapabilmelerinin önünün açıldığını dile getiren Arslan, kıdem tazminatı başta olmak üzere birçok hakkın güvence altına alındığını, tüm bunların da taşeron işçiler için tarihi birer adım niteliği taşıdığını kaydetti.

Daha sonraki süreçte ise taşeron işçilere kadro verilmesini istediklerini ancak bu sürecin istedikleri şekilde ilerlemediğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla taşeron sorununun çözümü için hükümet yeniden çalışma başlattı. Bu çalışmalar devam ediyor ve bu çalışmaların içinde şu an biz yokuz. HAK-İŞ'in nasıl çözüm beklediğine dair öneri istenmedi. Hükümet kendi çalışmasını yapıyor. Biz bu çalışmalara desteklemek ve katkı sağlamak istiyoruz. Beraber çalışalım istedik, hükümet isterse oturur gereken desteği sağlarız. Ama hükümet kendisi bu çalışmayı yapmak istiyorsa, bizim bazı taleplerimiz var. Taşeron sistemi artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Taşeron sistemi kamuya büyük maliyet getirmekte, işletmelerimize büyük sıkıntılar getirmekte, çalışanları mağdur etmekte. O nedenle biz taşeron sisteminin devreden çıkarılmasını, tüm taşeron çalışanların kamuda işçi statüsünde istihdam edilmesini istiyoruz. Bunun yapılması durumunda hükümetin çalışmalarına destek oluruz."

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Taşeron konusundaki düzenlemeleri içeren yasa taslağını hükümet olarak Meclise sevk edeceğiz, onun dışında bir düzenleme tasarısı şu anda söz konusu değil." dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Maliye Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni bir "torba yasa" tasarının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Ağbal, "Kendi aramızdaki değerlendirmelerde farklı konuları içeren bir torba yasa yapılabilir mi diye bir değerlendirmemiz olmuştu ama şu anda o değerlendirmemiz geçerli değil." ifadesini kullandı.

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ağbal, taşeronkonusundaki düzenlemeleri içeren yasa taslağını hükümet olarak Meclise sevk edeceklerini bildirdi.

Ağbal, bunun dışında bir düzenleme tasarısının şu anda söz konusu olmadığını, taşeronla ilgili çalışmaları ihtiva eden bir düzenleme geleceğini kaydetti.

Buna ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığını, maddelerle ilgili çalışmaların da belli bir noktaya geldiğini anlatan Ağbal, "Dolayısıyla kritik konularda karar oluşturulması lazım. Onları da herhalde yakın zamanda yapıp bitirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var." dedi.

Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu Sarıeroğlu, taşeronun AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli olmadığını, geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1 Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin olduğunu bildirdi.

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçi uygulamasına ilişkin düzenlemeye yönelik, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin taşeron düzenlemesindeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bozdağ, çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, "İnşallah Aralık ayı sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa TBMM'ye gelecek ve yasalaştırılacaktır." yanıtını verdi.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Taşeron işçilerin sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Taşeron işçiler kadro alana kadar takipçisi olacağız. Taşeron işçilik modern kölelik sistemidir. Taşeron işçilik sistemi çalışma yaşamını kuralsızlaştırmaktadır. Tıpkı bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşadığı gibi. Taşeron işçilik sistemi iş cinayetlerini arttırmaktadır.

Son taşeron işçi kadro alana kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kadro vereceğiz diye söz veriyorlar ortada daha bir şey yok. Ama kadro verilirken kişinin kimliğine, inancına, yaşam tarzına, siyasi görüşüne bakılarak kadro verilmeyecek kim olursa taşeron olarak çalışıyorsa kadro almayı hak ediyor demektir. Aylardır çalışma yapıyorlar nasıl kadro vereceğiz diye? Çok basit ararsın Türk-İş Genel Başkanının, Hak-İş Genel Başkanı'na, DİSK-İş Genel Başkanı'na 'ben bunlara kadro vermek istiyorum ne dersin?' ne diyorsun dersin.

Onlar sana 10 saniyede anlatır. Ama oyalıyor, kandırıyorlar nasıl uyuturuz arayışı içindeler. Kapalı kapılar ardına bir şeyler yapıyorlar. Sandık gelecek 'kadro bekledim vermedin' şimdi ben hakkımı arıyorum diyeceksiniz" diye konuştu.

TAŞERON

taşerona kadro

Taşerona kadroda son durum

Taşerona kadro verilecek mi?