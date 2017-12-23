Taşerona kadroda son dakika

Taşerona kadro araştırmasını sürdüren binlerce taşeron işçi, kadronun verileceği tarihi merakla bekliyor. Taşeronda son durum araştırılırken, Aydın'da taşeron firmada çalışan hemşireler, kadroya geçiş yaptı. İşte taşerona kadroda son durum ve detaylar.

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesinin ardından taşerona kadro düzenlemesi için süreç hızlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve taşeron düzenlemesi hakkında detayları paylaşmıştı. İşte taşerona kadro düzenlemesinde son durum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise, "Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz" dedi.

Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlikte işi tatlıya bağladılar inşallah. Bu hafta içinde Meclise gitmesiyle bütçe müzakerelerinin de arkasından inşallah neticeye bağlanacaktır" açıklamasında bulundu.

KADROYA İLK GEÇİŞ AYDIN'DAN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde taşeron firma bünyesinde çalışan hemşirelerin, 4/B kadrosuna geçiş sözleşmeleri imzalandı.

Toplam 31 hemşirenin 4/B kadrosuna geçirildiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, hemşirelerin sözleşmelerini imzalarken, her biriyle sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Rektör Bircan, "Bundan sonra daha çok çalışın, mesleğinizin hakkını verin ve hastalarımıza nazik ve güler yüzlü davranın" diyerek hemşirelere çalışmalarında başarılar diledi.

Törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, ADÜ Genel Sekretervekili Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başmüdürvekili Oktay Pahsa ve personel katıldı.

BTSO'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) 16. Meslek Komitesi, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması halinde 17 bin şirketin zor durumda kalacağını açıkladı.

Komite adına açıklamada bulunan BTSO Meclis Üyesi Süleyman Uzun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması hususunda yürütülen çalışmalarla birlikte yıllardır süregelen önemli bir meselenin çözüme kavuşacağını ifade etti.

Düzenlemenin 25 yıldır personel çalıştırmaya dayalı ihalelerle kamuya hizmet veren firmaları mağdur etmemesi gerektiğini belirten Süleyman Uzun, sektörde faaliyet gösteren üyelerle yaptıkları görüşmeler neticesinde yaptıkları açıklamada, "Hizmet alımına yönelik halen faaliyetini sürdürmekte olan 17 bin sermaye şirketinin bankalara olan asgarî borç miktarı 500 bin TL olarak kabul edilirse, halen bu şirketlerin nakit kredi borçları ortalama 8 milyar 500 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Kaldı ki gerçek kredi tutarı bu rakamın çok üzerindedir. Yatırımı yapılan makine, ekipman ve sarf malzemelerine yönelik tedarikçi firmalara banka kredisi tutarı kadar bir borç yükü daha mevcuttur" dedi.

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün gayretimiz bir milyondan fazla olan taşeronçalışanlarımızın beklentilerini en hızlı şekilde, en kısa yöntemle ve taleplerine uygun şekilde yapmak olacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Tasarının 10. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, gıdanın uygun ortamlarda sunulmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Ağbal, vatandaşın ihtiyacı olan gıdayı uygun koşullarda, uygun fiyatla temin edebilmesi adına ekonomi yönetimi olarak diğer bütün bakanlıklarla koordinasyon halinde çalışma yürüttüklerini anlattı.

Tarım sektörünün önemine işaret eden Ağbal, sektörün mevsimsel koşullardan etkilendiğini, zaman zaman bazı ürünlerde arzda yetersizlikler olduğunu, bunun da fiyatı yukarı itebildiğini belirtti.

Böyle durumlarda dış ticaret vergileriyle ilgili geçici nitelikte bazı düzenlemeler yaparak, arz ve talebi dengelediklerini dile getiren Ağbal, bu vergilerden geçici olarak vazgeçmelerinin zarar olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Ağbal, bunun, bir milyondan fazla çalışanın bir an önce çıkmasını beklediği bir düzenleme olduğuna işaret etti.

Ağbal, gerekli çalışmaların tamamlandığını, temel kararların oluşturulduğunu vurgulayarak, "Çalışma ve Maliye Bakanlıkları, birtakım detay hususlarla ilgili değerlendirmelerini, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah bu hafta içinde bu çalışmalar tamamlanmış olacak." dedi.

Bakanlıklar arasında en fazla sağlık sektöründe, Sağlık Bakanlığında taşeron bulunduğunu, bu şekilde 170 bin kişinin çalıştığını belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Üniversite hastanelerinde çalışan önemli grup var. Bunun dışında Milli Eğitim, Aile Bakanlıklarında çalışan arkadaşlarımız var. İkinci ana grup, mahalli idareler. Mahalli idarelerde 450 binden fazla bu şekilde çalışan kardeşimiz var. Taşeron çalışma, yıllar itibarıyla hükümet olarak kamu hizmetlerini vatandaşımıza daha uygun koşullarda eriştirebilmek adına geliştirilen bir sistem. 2014'te bu arkadaşların mali, özlük haklarıyla ilgili önemli iyileştirmeler yaptık. Bu ardaşlarımız kamuya geçme durumuyla karşı karşıyalar. Hükümet olarak yaptığımız çalışmada bu çalışanlarımızın bugünkü haklarının korunması, uygun koşullarda kamuya geçmelerinin sağlanması, diğer taraftan da kamu hizmetlerinin aynı şekilde etkin, verimli şekilde sürdürülebilmesi hususlarını göz önünde bulundurduk.

Bu konuda nihai karar hükümete ait. Çalışmalar devam ediyor. Ne tasarının içeriğiyle ne de yöntemiyle ilgili bu konuda nihai karar oluşana kadar söylenen hususları çok da fazla dikkate almamak gerekiyor. Bütün gayretimiz bir milyondan fazla olan taşeron çalışanlarımızın bu beklentilerini en hızlı şekilde, en kısa yöntemle ve taleplerine uygun şekilde yapmak olacak. Yeni yıla girmeden önce bu çalışanların da bu müjdeli haberi, gerçekleşme şeklinde almaya ihtiyaçları var."

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Taşerona kadroda son durum

Taşerona kadroda son dakika