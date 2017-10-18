Taşınmaz satışından 3 yılda 7.2 milyar lira gelecek

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerinden derlenen bilgilere göre, gelecek yıl 5 milyon lira lojman,10 milyon lira sosyal tesis, 2 milyon lira diğer bina satışı, 150 milyon 863 bin lira arazi, 822 milyon 30 bin lira arsa, 1 milyar 111 milyon 456 bin lira da diğer taşınmaz satışlarından olmak üzere toplam 2 milyar 101 milyon 349 bin lira gelir bekleniyor.
2019'da ise 1 milyar 284 milyon 431 bin lira arsa, 877 milyon 126 bin lira diğer taşınmazlar, 251 milyon 439 bin lira arazi, 15 milyon lira sosyal tesis, 10 milyon lira lojman, 2 milyon 200 bin lira diğer bina satışından olmak üzere toplam 2 milyar 440 milyon 196 bin lira gelir elde edilmesi planlanıyor.
Tasarıya göre, 2020'de ise 1 milyar 489 milyon 943 bin lira arsa, 811 milyon 432 bin lira diğer taşınmazlar, 301 milyon 727 bin lira arazi, 20 milyon lira sosyal tesis, 15 milyon lira lojman ve 3 milyon lira diğer bina satışları olmak üzere toplam 2 milyar 641 milyon 102 bin lira gelir hedefleniyor.
Böylece önümüzdeki 3 yıl içinde taşınmaz satışlarından toplam 7 milyar 182 milyon 647 bin lira gelir bekleniyor.
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