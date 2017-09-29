Taşucu Limanı özelleştirme ihalesine 5 firmadan teklif

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metal Yapı Konut AŞ, Bulduk Kauçuk ve Plastik Kaynakları Sanayi Ticaret AŞ, Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Mersin'deki Taşucu Limanı'nın ve geri sahasının bir bütün halinde özelleştirme i̇halesine katılmak üzere tekliflerini sundu.
Resmi Gazete'nin 19 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ilanına göre, 7 Nisan'da
duyurulan ilanlarda, söz konusu ihale için 24 Ağustos olarak belirlenen son teklif verme tarihi 28 Eylül'e uzatılmıştı.
36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle yapılacak özelleştirme ihalesi için 15 milyon TL geçici teminat bedeli isteniyordu.
TAŞUCU LİMANI HAKKINDA
1983 tarihinde yapımına başlanan ve 15 Kasım 1985'te faaliyete geçen Taşucu Limanı, Mersin ilinin en büyük 2. limanı. Türkiye Selülöz ve Kağıt Fabrikası’na (SEKA) ait işletmelerden biri olarak 1984 yılında faaliyete geçen “SEKA Akdeniz İşletmesi Kağıt Fabrikası” olarak faaliyet göstermişti.
2003 yılında işletmesine ara verilen liman için kağıt fabrikası olarak yapılan özelleştirme çalışmalarından olumlu sonuç alınamayınca Sümer Holding’e devredilerek “Sümer Holding Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi” olarak adlandırıldı. Ardından faaliyetler durdurulmuş ve işletme kapatılmıştı.
2009 yılında ise imar planı "Turizm Tesis Alanı ve Yat Limanı" olarak yeniden düzenlendi fakat 2013 yılında Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.
Sümer Holding A.Ş. Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi 23.01.2017 tarihinde TDİ’ye devredildi. Toplam kapalı depolama alanı 9 bin metrekare ve açık depolama alanı ise 118 bin metrekare. Kara alanı 291 bin 183 metrekare olan limanda sanayi tesis alanı 714.182,88 ve lojistik tesis alanı ise 329.508,68 metrekare olarak görünüyor.
- Taşucu Limanı
- Taşucu Limanı ihalesi
- teklif veren firmalar
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