Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, ilk tur maçında dünya 76 numarası Lorenzi ile Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanında 251. basamakta yer alan Cem İlkel karşı karşıya geldi.

Turnuvaya özel davetiyeyle katılan Cem, 1 saat 6 dakika süren müsabakadan 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ayrılarak organizasyona teklerde veda etti.

Cem İlkel ile Avustralyalı partneri Bernard Tomic, çiftlerde 3 numaralı seribaşları Ken Skupski-Neal Skupski (Büyük Britanya) ikilisiyle yarın karşı karşıya gelecek.