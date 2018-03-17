Tehlikeli Karım'ın ikinci afişi görücüye çıktı

25 Mart Pazar akşamı Show TV’de izleyicisi ile buluşacak olan, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu ve senaryosunu Nalan Merter Savaş – Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı Tehlikeli Karım dizisinin merakla beklenen afişi dün akşam saatlerinde yayınlanmıştı.

Dizinin büyük beğeni toplayan afişinin ardından bugün ikinci afişi de görücüye çıktı. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan, başrollerini Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal’ın paylaştığı dizide Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar rol alıyor.

Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı! Dizi bir karı-kocanın aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.

Tehlikeli Karım 25 Mart Pazar saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

TEHLİKELİ KARIM'IN FRAGMANI