SHOW TV’nin yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, başrollerini Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir, Mustafa Üstündağ ve Bige Önal’ın paylaştıkları yeni dizisi ‘Tehlikeli Karım’ yakında seyirciyle buluşacak.



HT Magazin'de yer alan habere göre, heyecanla beklenen bu buluşma öncesinde dizinin orijinal formatı olan ‘My Dangerous Wife’ projesinin sahibi Japon Kansai TV’den yetkililer, seti ziyaret etti.



Japon kanalı Fuji TV eşliğinde Çağrı Bayrak, Gonca Vuslateri ve Seçkin Özdemir’le sohbet eden ekip, dizinin Türkiye’de uyarlanmasından onur duyduklarını dile getirdi.



Dizide Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez,Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da rol alıyor.

Kansai TV format sorumlusu Kazuhiro Sato, Seçkin Özdemir ve Gonca Vuslateri’yle hatıra fotoğrafı çektirdi.