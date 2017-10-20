Olay, Tekirdağ Çerkezköy Garı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, arkadaşlarıyla oyun oynamak için istasyona giden Abdülsamet K., bir vagonun üzerine çıktı. Abdülsamet K., vagon üzerinde oynarken, yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin fark ettiği Abdülsamet K., olay yerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste müdahale edilen ve vücudunda yanıklar oluştuğu belirtilen Abdülsamet K., hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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