İşçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücrette yılın ikinci yarısında (Temmuz) bir artış olmayacak. Ocak ayında belirlenen asgari ücret ve AGİ ücretleri tüm yıl için geçerli. İşte 2018 asgari ücret ve AGİ tutarları...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen 2018 asgari ücret zammı ile asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net olarak 1603 lira oldu. Geçen yıla göre asgari ücretteki artış ise yüzde 14,2..

ASGARİ ÜCRETTE YAPILAN KESİNTİLER

Brüt 2029 lira olan asgari ücretten aşağıdaki bedeller düşülür ve AGİ eklenerek net asgari ücret belirlenir.

Brüt asgari ücret: 2029,50 TL,

SGK Primi (%14): 284,13 TL

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1: 20,30 TL

GELİR VERGİSİ %15: 258,76 TL

DAMGA VERGİSİ % 07,59: 15,40 TL

KESİNTİLER TOPLAMI: 578,59 TL,

2018 AGİ NE KADAR?

AGİ yani Asgari Geçim İndirimi çalışanın medeni haline ve çocuk sayısına göre belirleniyor. Yani bekar ve çocuksuz bir çalışana göre evli ve çocuklu çalışan daha fazla AGİ ödemesi alıyor. İşte 2018 AGİ ödeme tablosu...

MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR Bekar 152,21 TL Evli eşi çalışmayan 182,66 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışan 152,21 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL