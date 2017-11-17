Tencent yarım trilyon dolarlık teknoloji şirketleri arasına katılıyor

Çinli sosyal medya ve video oyunları devi Tencent, geride kalan yılda değerini ikiye katladı ve Facebook’un 520 milyar dolarlık pazar değerine ulaşmaya çok yaklaştı.
Facebook, 2 milyar kullanıcıya sahip olan dünyanın en büyük sosyal ağını yönetiyor ve Instagram ile WhatsApp gibi çok popüler platformları bünyesinde barındırıyor.
Tencent’in mobil sosyal ağı WeChat ise Çin’de 1 milyar kullanıcıya sahip. Facebook ve Twitter gibi batılı rakiplerin girmekte zorlandığı bu pazardaki sosyal etkileşim ihtiyacı WeChat tarafından karşılanıyor.
Yatırımcılara Tencent’e yatırım yapma motivasyonu sağlayan tek şey sosyal ağı değil. Şirket son yıllarda mobil oyun, mobil ödeme ve müzik akışı alanlarına odaklanmaya başladı. Yeni odakları şirketin bu yıl rekor seviyede gelir elde etmesini sağladı.
Uzmanların beklentilerini aşan Tencent, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla çeyrek gelirlerini yüzde 70 oranında artırmasını bildi.
AMERİKALI TEKNOLOJİ DEVLERİNE YATIRIM YAPIYOR
Dünyadaki diğer teknoloji şirketlerine yatırım yapan Tencent, Elon Musk’ın elektrikli otomobil üreticisi Tesla şirketinin yüzde 5’ine sahipken, Snapchat’in çatı şirketi Snap’in de yüzde 12’sini satın aldı.
Analistler, Tencent hisselerinin değerlenmeye devam edeceği görüşünde ve kimileri çok yakında 500 milyar dolara ulaşacağını düşünüyor. Facebook (520 milyar dolar) ve Amazon’u (550 milyar dolar) yakalamak üzere olan Asyalı devin Apple (880 milyar dolar) ve Google (720 milyar dolar) ile boy ölçüşebilmesi i çin ise daha sıkı çalışması gerek.
Tencent’i birçok dev şirketten farklılaştıran özelliği değerini çok hızlı artırması. Şirket daha yalnızca 6 ay önce 300 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Aradan geçen yarım yılda değerini 170 milyar dolar daha artırdı.
Tencent, Asya’nın yarım trilyon dolarlık şirketler kulübüne girmeye hazırlanan tek teknoloji devi değil. Sık sık Amazon ile karşılaştırılan Çinli e-ticaret devi Alibaba, geçtiğimiz yıla kıyasla değerini ikiye katlayarak 465 milyar dolara ulaştı.
Hisse fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yüksek değerli halka arzlar ise kimi uzmanların Çin teknoloji pazarının ani bir düşüş yaşayabileceğinden endişe etmesini sebep oluyor.
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