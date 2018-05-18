Tenerife - Sporting Gijon düellosu

İspanya 2.Lig maçında Tenerife ile Sporting Gijon, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Tenerife 54 puanla 11. sırada, Sporting Gijon 68 puanla 3. sırada bulunuyor. Tenerife son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sporting Gijon, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 162 kodlu maçı oynayanlar; Tenerife galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Sporting Gijon galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Tenerife önceki hafta Numancia mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Sporting Gijon, Real Betis karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tenerife, 36 gol attı ve 16 gol yedi.

Sporting Gijon, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sporting Gijon 21 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.