Teoman önceki gece Asmalımescit’teydi. Bir mekanda eğlenen ünlü rock’çı kulüpten iki genç kadınla ayrıldı. Nişantaşı’na geçen grup, hep birlikte bir binaya girdi.

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Teoman, “Yeni bir ilişki mi var?” sorusu karşısında sessiz kalmayı tercih ederken araya giren arkadaşlarından biri, “Hangimizi yazacaksınız?” diyerek şaşırttı.