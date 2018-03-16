Ezeli rakibi Fenerbahçe’yle ligde oynayacağı derbiye 6 puan önde giren Galatasaray’da tüm hesaplar Kadıköy’den eli boş dönülmemek üzerine kuruluyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre buradan alınacak bir beraberliğin bile şampiyonluk yolunda kendileri için büyük avantaj sağlayacağını bilen teknik direktör Fatih Terim, buna rağmen hesaplarını ilk golü bulma ve galibiyet üzerine yapıyor. Kariyerinde defalarca bu tip maçlar görmüş olan deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine de zaferin şifrelerini verdi:
❱ Orta sahada pres yaparak, rakibi kaleye yaklaştırmayın. Önde baskı Fenerbahçeli oyuncuları bireysel hatalara zorlayacaktır.
❱ Rakip oyuncuların ve taraftarların sizi germesine izin vermeyin. Soğukkanlı olun, takımınızı eksik bırakmayın.
❱ Rakibe boş alan yaratmayın. Duran toplara dikkat edin. Kornerlerde ve serbest atışlarda adamınızı kaçırmayın.
GOMIS DE BASKI YAPACAK
Mehmet Topal ve Josef’li Fenerbahçe’ye karşı orta saha üstünlüğünü alarak rakibi kalesine yaklaştırmak istemeyen İmparator, öndeki oyuncularından ekstra efor sarf etmelerini istedi. Öğrencilerinden rakibi çıkarken presle hataya zorlamalarını isteyen Terim, bu şekilde gol bulmaya çalışacak. Gomis, Rodrigues gibi isimler, Belhanda gibi isimler de baskı yapacak.
SAKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ
Yüksek tansiyonda geçmesi beklenen derbide Fenerbahçeli oyuncuların saha içinde, taraftarların da saha dışında oyuncuları germeye çalışacağını düşünen Terim, öğrencilerinden tuzağa düşmemelerini istedi. Tüm oyuncuları soğukkanlı hareket etmeleri konusunda uyaran deneyimli çalıştırıcı, “Kimsenin takım arkadaşlarını sahada eksik bırakmaya hakkı yok” ifadeleriyle, kırmızı karttan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
MUSLERA’YA YAN TOP HAZIRLIĞI
Galatasaray, ligde son iki sezonda duran toptan 28 gol yerken, Fenerbahçe sadece bu sezon duran toptan 18 kez ağları havalandırdı. Fatih Terim, korner ve serbest vuruşlar için öğrencilerinin dikkatini çekip “Duran toplarda rakibe boş alan bırakmayın, adamınızı kaçırmayın” şeklinde talimat verdi. Ayrıca yardımcı antrenör Taffarel de kaleci Muslera’yla duran top ve kornerler için ayrı çalışma yaptırdı.
EREN TAKIMLA ÇALIŞTI
Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Florya’daki antrenmanda futbolcular dar alanda pas çalışmasının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde koşu yapan Eren Derdiyok’un antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı duyuruldu.
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