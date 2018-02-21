Hatay'da yaklaşık 7 ay önce Suriye'ye kaçmak isterken Hassa ilçesinde yakalanan ve tutuklanan PKK'lı iki terörist, örgütün Afrin ve Amanoslar bağlantısını anlattı.

Cumhuriyet savcısı, 1 Temmuz'da sınır hattında yakalanarak tutuklanan Suriye uyruklu Anwr Muhammed ve Reşit Alo hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

İki terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

AA'nın haberine göre; tutuklu sanık Muhammed iddianamede yer alan ifadesinde, ülkesindeki savaş nedeniyle 2012 yılında ailesiyle Suriye'den Türkiye'ye sığındığını ve İstanbul'a yerleştiğini anlattı.

İstanbul'ta tekstil atölyesinde işe başladığını ve oradaki Suriyeli "Mehmet" isimli iş arkadaşının PYD terör örgütüne katılması için kendisini yönlendirdiğini ifade eden Muhammed, "İş arkadaşım 'Önce Kilis'e gideceksin şu yolu takip edeceksin, Suriye sınırına geçince seni orada karşılayacaklar' şeklinde yol göstermişti. Ben de 2014 yılında PYD silahlı terör örgütüne katılmak için İstanbul'dan Kilis'e geldim. Yolda karşılaştığım 2 Suriyeli ile kaçak yollarla Suriye'ye geçtim. Suriye'de araç tuttum, 'Beni PYD karargahına götür' dedim. O da beni Afrin'de bulunan PYD silahlı terör örgütü karargahına götürdü." ifadesini kullandı.

Daha sonra 2016 yılının 8. ayında PYD'nin Afrin sorumlusu "Selahattin" isimli şahsın kendisini Türkiye'ye göndermek istediğini ilettiğini aktaran Muhammed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selahattin isimli şahıs, 'Türkiye'deki faaliyetlerimiz için bir kısmınızı Türkiye'ye göndermemiz gerekiyor' dedi ve bizleri Hatay'ın Amanos Dağları'na gönderdi. Bizi Türkiye'ye getiren kurye ile beraber 8 kişi olarak Amanoslar'a kaçak yollarla geldik ve PKK terör örgütüne katıldık. Kurye 'Şiyar' kod adlı bir şahıstır. Kendisi Afrinlidir. Amanos ile Afrin arasındaki geçişleri bu Şiyar kod adlı örgüt üyesi ile Sipan kod adlı başka bir örgüt üyesi gerçekleştirmektedir. Ayrıca bu kuryelerin başkanı da 'Şahan' kod adlı bir başka örgüt üyesidir. Sipan İranlıdır. Şahan ise Türk'tür. Biz sınırdan sınıra örülmüş olan duvarlarda bulunan deliklere demir çubuklar sokarak bu demir çubukları merdiven olarak kullanıp duvarı tırmanıp üstünden atlayarak geçtik."

Türkiye'ye gelirken silahsız ve teçhizatsız olduklarını ancak sınırı geçtikten sonra sınıra yakın noktada kuryenin getirdiği silahları alarak gecenin kararmasıyla Amanos Dağları'na ilerlediklerini paylaşan Muhammed, İskenderun'daki PKK'ya ait bir gruba katıldıklarını anlattı.

"DOLARLAR AFRİN'DEN GETİRİLİYORDU"

Dağda iken erzak konusunda kimsenin kendilerine yardım etmediğini belirten Muhammed, erzak temini için sivilleri rehin aldıklarını itiraf etti.

Muhammed, rehin aldıkları sivillerden birini erzak alması için şehir merkezine gönderdiklerini aktararak "Amanoslarda bulunan örgütün yöneticilerinde Amerikan doları bulunmaktaydı. Bu paralar kuryeler aracılığıyla Afrin'den getiriliyordu." dedi.

"SİLAHLAR KURYEYLE GETİRİLİYORDU"

Teröristlerden Reşit Alo da 2015 yılında Afrin'de PYD içerisinde faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Daha sonra PKK'nın saflarına katılması için Türkiye'ye gönderildiğini anlatan Alo, "Sivil olarak Amanos Dağları'nın derinliklerine kadar gittik ve bize orada silah verdiler. Amanos Dağları'nda PKK terör örgütünün cephaneliği bulunmaktadır, bize o cephanelikte silah verdiler. PKK terör örgütü bu silahları kuryeler aracılığıyla Suriye'nin Afrin bölgesinden getirmektedir. Bu cephaneliğin yerini ben bilmiyorum yalnızca yöneticiler ve sabotajcılar bilmektedir. Kurye Renas-Şiyar kod adlı şahıstır." bilgilerini verdi.

Alo, PKK ve PYD terör örgütüne katıldığı için pişman olduğunu ifade ederek "Bize Türk devletini çok farklı anlattılar. Bizi yakalarlarsa veya yakalanırsak işkence yapacaklarını söylediler. Ancak yakalandığımızda bize çok iyi davrandılar ve çok şaşırdık." dedi.

EYP TUZAKLAMIŞLAR

İddianamede, şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldığı aktarılarak teröristlerin Erzin'de örgütün mutfak tüpüyle hazırladığı el yapımı patlayıcı (EYP) patlayıcının tuzaklandığı yeri ve 4 ayrı erzak deposunun yerini gösterdiği kaydedildi.

Şahıslara fotoğraf üzerinden örgüt mensuplarının teşhis işlemlerinin yaptırıldığı anlatılan iddianamede, Amanos Dağları'nda bulunan PKK terör örgütü üyelerinin ve hiyerarşik yapısıyla ilgili bilgilerin, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK terör örgütü unsurları ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan PYD terör örgütüyle ilgili bilgilerin ve Amanos'ta bulunan PKK unsurlarının yapmayı planladıkları eylemlere yönelik bilgilerin dosyaya eklendiği kaydedildi.

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