Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan Ahmet Akça, sağlık araştırmaları alanında tersine beyin göçüne katkı sağlamak için tarihi Beykoz Kışlası’nda vakıf bünyesinde Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nü kurduklarını açıkladı. Akça, şöyle konuştu:

“Türkiye, sayıları on binlerle ifade edilen yurtdışındaki eğitimli insan kaynağını Türkiye’ye getirmek üzere ciddi bir adım atıyor. Enstitü, Harvard başta olmak üzere Avrupa ve Amerika’da eğitim almış Türk bilim insanlarının dünya çapında araştırma yapabileceği bir kurum olmayı amaçlıyor. Buradaki çalışmalar, hem tersine beyin göçü için önemli bir aşama hem de sağlık alanında yapılan ithalatı azaltmaya yönelik ciddi bir kaynak niteliği taşıyor. Enstütü ile birlikte, Sultan Abdülaziz Han’ın kolerahanesi olan tarihi Beykoz Kışlası, bugün modern zamanların moleküler tıp araştırmaları kurumuna dönüşmüş oldu. Hedefimiz şu: Burada, bugün Bezmiâlem’in ya da toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, 30-50 yıl sonrasının Türkiye’sinin ihtiyacı olabilecek bilimsel çalışmaları yürütmek.”

Akça, tarihi Beykoz Kışlası’nın geçmişi ve günümüze kadarki süreciyle ilgili ise şunları söyledi: “Yaklaşık 1800’lü yılların başında III. Selim zamanında kurulan yapı, bir dönem kolerahane olarak da hizmet vermiş. Şimdi ise modern zamanların moleküler tıp araştırmaları kurumu haline geldi. Benim çocukluk yıllarım da burada geçti. Burası bahriyeli askerlerin inzibatlarının kışlasıydı. Uzun yıllar metruk halde kaldı. 2011 yılında Bezmiâlem için yer arayışına girdiğimiz sırada Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğümüz bu binayı gösterdi. Restorasyon 2 yıl sürdü. Taş duvarların içine kimyasal enjekte edildi, duvarlar toparlandı. Çelik kolonlar da bizim tasarladığımız şekilde yapıldı. Bu binanın 200 yıllık geçmişi bulunuyor, gelecek 200 yıl da ayakta kalacak bir bina yapmak istedik.”

300 MİLYON DOLARLIK İTHALATI KESECEK ENZİM

Ahmet Akça, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün kadrosuna kazandırılan ilk öğretim üyesi olan Dr. Serdar Uysal’ın Harvard Üniversitesi’nden geldiğini belirterek, “Gelir gelmez dedi ki bize: ‘Ben enzim üretirim.’ Biz restorasyona devam ederken, o bodrum katında laboratuvarını kurdu ve enzim üretti. Türkiye yılda 150 milyon dolarlık endüstriyel enzim ithalatı yapıyor. Endüstriyel enzim, 300 milyon dolarlık bir pazara sahip ve Türkiye’de üretilmiyor. Ama artık Türkiye’de üretilmeye başlıyor. Kanada’dan, Amerika’dan gelen hocalarımız bulunuyor” dedi.

YATIRIMCI VAR ENZİM ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

Endüstriyel enzim araştırmalarıyla ilgili, Dr. Serdar Uysal şöyle konuştu: “Türkiye gibi biyoteknolojide 30 yıl geriden gelen ülkelerde, yurtdışını yakalayabilmek adına, gelişmiş ülkelerin 8-10 yılda kat ettikleri yolu teknolojinin de ilerlemiş olmasıyla 2-3 yılda kat etmek mümkün. Ayrıca temel bilimlere ciddi yatırım yapıp 20 yıl sonrasının teknolojilerini inşa etmek de öyle. 100 milyar doların üzerindeki bir sektörden bahsediyoruz. Endüstriyel enzim konusunda hayli ilerledik. Yatırımcısını da bulduk. Tabii yatırıma ikna etmek de hayli güç oldu.”

ALMANYA’DAN TİROİT BEZİ İÇİN HASTA GELİYOR

Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Dünyada paratiroit bezi nakli gerçekleştiren tek multidisipliner hastane Bezmiâlem. Tiroit ameliyatı geçiren hastalar, bu ameliyatın bir komplikasyonu olarak paratiroit bezleri de alındığı için sürekli ilaç kullanmak durumunda olurlar. Biz bu durumdan mustarip olan hastalara paratiroit nakli gerçekleştirerek sürekli ilaç kullanımına ihtiyaç bırakmayan operasyon uyguluyoruz. Enstitümüzde paratiroit bezlerinin salgıladığı parathormonu da üretmek için çalışmamız var. Bakanlıkla da anlaşmalı Almanya’dan hastalar geliyor. Biz bunu erişilebilir maliyetle yapıyoruz” dedi.

100 KİŞİLİK ARAŞTIRMA EKİBİ OLACAK

“Hâlâ öğretim üyesi alım sürecindeyiz. Yurtdışında ilanlarımızı çıktık. İlk aşamada Harvard Üniversitesi ve ABD’deki değişik üniversitelerde görev yapan 6 öğretim üyesi göreve başladı” diyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Doymaz, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde 10 laboratuvar bulunduğunu, hedeflerinin 100 kişilik bir akademik kadro kurmak olduğunu ifade etti.