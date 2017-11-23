TESK Başkanı Palandöken'den 'benzine zam' açıklaması

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından 24 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine yapılacak olan 8 ila 10 kuruş arasındaki zammı değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İki günde ne değişti de benzine 8 ila 10 kuruş arasında zam geliyor. Bu zamma mutlaka mantıklı bir açıklama yapılmalı" dedi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, iki gün öncesinde dolar kurunun 3.97'nin, Brent petrolün uluslararası satış fiyatının ise 64 doların üzerinde olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şu açıklamalarda bulundu:

"Sürekli olarak benzin ve motorine zam yapılıyor. İki gün önce Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 3.97 TL iken bugün 3.93 seviyesinde, Brent petrolün varili ise 64 doların üzerinde iken bugün 63 dolar seviyesinde ve halen de düşüş eğiliminde. Yani dolar ve petrol fiyatları yükselirken benzine yapılan indirimi de, dolar ve petrol düşüşte iken yapılan 8-10 kuruşluk zammı da kimse anlamış değil. Adeta vatandaşın aklıyla dalga geçiliyor. Artık benzin ve motorine tavan fiyat getirilmesi kaçınılmaz oldu. Çünkü bu zamlar enflasyonu azdırdıkça azdırıyor. Bu zamlara müdahale edilmedikçe enflasyon da, faizler de düşürülemez."

Bendevi Palandöken

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