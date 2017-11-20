TESK'ten hibrit araçlara destek talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, hibrit araç kullanımının artması için teşviklerin ve desteklerin artırılması gerektiğini bildirdi.

Hibrit araçların benzinli ve elektrikli olmak üzere iki motoru bulunduğuna, bu nedenle daha çevreci ve ekonomik olduğuna dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:

"Daha az yakıt tükettikleri için fosil yakıtlara bağımlılığı azaltan hibrit araçlar, iç piyasadaki petrol fiyatlarını da zamanla düşürecektir. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu'nun (TEHAD) verilerine göre, geçen yılın 9 aylık döneminde 338 hibrit araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 8 kat artışla 2 bin 763 hibrit araç satıldı. Otomotiv pazarı da elektrikli ve hibrit motora sahip modellerin pazara girmesiyle geniş bir yelpazeye ulaştı."

Palandöken, teşvik ve desteklerle hibrit araç kullanımının yaygınlaşacağını vurgulayarak, "Aselsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk hibrit zırhlısı 'Hızır', savunma sanayisinde de dışa bağımlılığı azaltacaktır. Hibrit araçların üretimi, geliştirilmesi, kullanılması hem ulaşım sektörüne hem de savunma sanayisine çok olumlu yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

Avrupa'da geçen yıl 206 bin 584 hibrit araç satıldığına işaret eden Palandöken, kullanımı yaygınlaştırmak için özel tüketim ve motorlu taşıtlar vergilerinde destekler sağlandığını bildirdi.

Türkiye'de de şehir içi otoparklardan ücretsiz yararlanma, otoyol ve köprü geçişlerinde ücretsiz geçiş hakkı, ilk alımda maddi destek gibi teşviklerin, kullanımı artıracağını belirten Palandöken, 2018 itibarıyla artırılması düşünülen motorlu taşıtlar vergisinin, elektrikli araçlarda olduğu gibi hibrit araçlardan da alınmaması gerektiğini kaydetti.

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