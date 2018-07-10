South China Morning Post adlı yerel basının aktardığına göre, Şanghay Hükümeti ile bir anlaşma imzalayan ABD merkezli şirket, Gigafactory 3 adını verdiği fabrikasını Lingang New City'de kuracak.

Çin, nisan ayında elektrikli ve şarj edilebilir melez araçlar için yabancı sermaye sırnırlamasını kaldıracağını açıklamıştı. Ticari araç imalatçıları için 2020 yılında kalkacak olan sınırlama, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmayı hedefliyordu.

Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk'ın Şanghay'da hükümet yetkilileriyle bugün görüştüğü aktarıldı.