Tesla Model 3, her ne kadar çıkış aşamasında birçok talibi tarafından ön siparişlerinin iptal edilmesiyle akıllarda soru işaretlerine sebep vererek piyasaya sürülmüş olsa da, şu an için haftalık 2.000 adetlik bir üretim kapasitesine kavuştu. Ancak Elon Musk'ın bu model için planladığı daha büyük bir hedefi var.

Çift motorlu Tesla Model 3, uzun bir süredir kulaktan kulağa konuşulan bir konuydu. Ancak Elon Musk tarafından Twitter hesabından yapılan "Temmuz ayında olabilir" açıklamasının ardından, artık bu yeni elektrikli arabanın varlığı da kesinleşmiş oldu.

Çift motorlu Tesla Model 3'ün çıkış tarihi hakkında verdiği bu ipucunu bir şarta bağlayan ünlü iş adamı, otomobilin üretimine başlanılabilmesi için öncelikle standart modelin haftalık 5.000 adetlik üretim kapasitesine ulaşması gerektiğini belirtti.

Eğer standart model Tesla 3, Elon Musk'ın istediği üretim seviyelerine çıkabilirse, otomobil meraklılarının çift motorlu Tesla Model 3 için çok fazla beklemesine de gerek kalmamış olacak.