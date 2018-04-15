Tetiş Yapı Elazığspor: 2 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

12 Nisan'da Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Tetiş Yapı Elazığspor, Mustafa Uğur yönetimindeki Adana Demirspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı.

Mücadelenin ilk golü, 54. dakikada konuk ekipten geldi. Adana Demirspor, savunmacısı Yiğitcan Erdoğan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Elazığspor, bu golden sonra toparlandı. Dakikalar 65'e geldiğinde Lamine Diarra, oyuna girdikten sadece 7 dakika sonra golle buluştu ve skoru 1-1'e getirdi.

Diarra, ilk golden 5 dakika sonra bir gol daha atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Elazığspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 47'ye yükseltirken Adana Demirspor haftayı 37 puanla kapattı.