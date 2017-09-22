Tevez: Çinliler'in doğal yeteneği yok

40 milyon Euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Carlos Tevez, görev yaptığı Çin Ligi’ni küçümseyici ifadeler kullandı. Shanghai Shenhua forması giyen Arjantinli yıldız, “Çinliler’in doğal yeteneği yok. Futbolu yeni öğrenen ufak çocuk gibiler. Çinli oyuncular, 50 sene sonra da asla uluslararası seviyede mücadele edemeyecek” dedi.

Carlos Tevez

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