Gazete Habertürk'ün haberine göre Usta, “Trabzonspor’da yeni bir yönetim oluştu ve herkese açıklar. Daha önceki iki yönetimin de TFF ile arası açıktı. Trabzonspor yönetimi, çok olumlu ve pozitif bir hareket yaptı. Bunun altında başka bir şey aramaya hiç gerek yok” dedi. Trabzonspor’un son yıllarda ekonomik anlamda çok kötü yönetildiğini de ifade eden Usta, “Uçuk fiyatlarla futbolcu almak yerine altyapıya yönelip, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorlar. Mutlaka borçları azaltması lazım. Aksi halde Avrupa kupalarına dahi gidemeyecek duruma düşebilirler” dedi.

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