Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Genel Müdür Mehmet Akarca'nın makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



Cengiz Zülfikaroğlu, görüşme sonunda Genel Müdür Akarca'ya üzerinde adının yazılı olduğu UEFA EURO 2024 forması ile ebru çalışması hediye etti.







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