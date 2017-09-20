TFF, eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere cezayı kesti

TFF, kulüplerimize lisans verme sürecini tamamladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı incelemeler sonucunda verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlik Spor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine 3'er puan tenzili (silinmesi) cezası verdi.

Yapılan incelemeler neticesinde Süper Lig'den Akhisarspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 1. Lig'den Çaykur Rizespor, Adanaspor, Gazişehir FK, Erzurumspor BB, Denizlispor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü kulüplerine Ulusal Lisans verildi. Böylelikle 2017-18 sezonu kulüplere lisans verme süreci tamamlandı ve en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 46'sı ulusal lisans almaya hak kazandı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, son eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdi.