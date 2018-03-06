U21 Liginde ilginç bir olay yaşandı...

Haberturk.com'un edindiği bilgilere göre; Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir FK, son dönemlerde hakem atamaları ve hakemlerin kararları nedeniyle sıkça eleştirilen TFF ve MHK'ya teşekkür mektubu gönderdi.

U21 Ligi'nde Gazişehir FK ile Giresunspor maçının hakem dörtlüsünün yönetiminden memnun olan Gazişehir FK yönetimi, maçta mağlup olmalarına karşın, TFF'ye 'adil yönetim' nedeniyle teşekkür etti. Maçın orta hakemi Yücel Büyük ve ekibine teşekkür eden Gazişehir FK yönetimi, bu teşekkürü resmileştirdi ve TFF'ye teşekkür mektubu yolladı.

Gazişehir FK, mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Gazişehir FK olarak maç sonuçlarına bakmadan futbolumuzun gelişmesi adına her türlü desteği her ortamda sağlayacağımızı bildirmek isteriz'' ifadelerini kullandı.