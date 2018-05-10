Diğer Yunan adalarından nispeten daha az popülerliğine rağmen Thassos, modern ve güzel bir şehirdir. Buradaki yerel oteller ve eğlence merkezleri, tanınmış tatil bölgelerindeki merkezler kadar iyi. En iyi plajlar ve restoranlar şehrin doğu kesiminde yer almaktadır. Buradaki birkaç ortaçağ yapısı, Agora, Şehir Müzesi, antik Roma limanı ve çeşitli anıtlar ilgi çeken yerlerden. Şimdi Thassos Adası'nı daha yakından tanıyalım...

THASSOS ADI NEREDEN GELİYOR?

Sessiz ve sakin atmosferiyle oldukça ucuz olan Thassos Adası, turistler için cazibe merkezi konumunda. Thassos'un adının; Finike kralı Aginoras'ın adada ilk krallığını kuran oğlu Thassos'un isminden geldiğine inanılmaktadır.

Thassos aynı zamanda, sıcak yaz güneşinin yanında mükemmel iklim özelliklerine sahip, rüzgar ve yağmurlu serin kışların olduğu en yeşil adalardan biridir. Adaya Nisan ayı sonlarında kar yağdığı ve Mayıs ayı başlarında hava sıcaklığının 47 derece olduğu bilinmektedir! Gerçekten eşsiz ve unutulmaz bir tatil için Thassos ile kendinizi şımartın...

THASSOS'A NASIL GİDİLİR?

Thassos Adası’na Türkiye’den ulaşım oldukça kolaydır. Karayolu ile İstanbul’dan 440 kilometredir. Thassos'a İstanbul’dan veya Marmara Bölgesi’nin diğer illerinden karayolu ile Keramoti veya Kavala’ya gidebilir ve buradan da feribotlarla Thassos Adası’na geçebilirsiniz.

Thassos Adası’na feribotların kalktığı iki liman vardır; Keramoti ve Kavala limanları. Keramoti’den kalkan feribotlar Thassos Adası’nın merkezi olan Limenas'a; 40 dakikalık bir yolculuk süresiyle daha kısa, daha hızlı, daha ucuz, daha popüler ve en sık kullanılan yoldur.

Kavala’dan kalkanlar ise Skala Prinos'a gider. Daha uzun ve biraz daha pahalı bir alternatiftir. Taşıt yolculuğuna ve Thassos'taki son varış noktanıza bağlı olarak, bu rota size daha fazla kolaylık sunabilir. Ayrıca güzel bir şehir turu veya eğlenceli bir gece geçirmek için Thassos tatilinizde Kavala'yı ziyaret etmenin de kolay bir yoludur. Yolculuk süresi 1 saat 15 dakikadır.

Thassos'a uçakla gitmek isteyenler için; Thassos kendi havaalanına sahip değil, ancak yakındaki anakarada iki uluslararası havaalanı tarafından hizmet veriyor.

Kavala Uluslararası Havaalanı "Büyük İskender" en yakın (ve daha küçük) havalimanıdır. Thassos adasına giden en kısa ve en doğrudan rotadır. Keramoti'deki feribot limanına sadece 15 dakikalık bir sürüş mesafesindedir.

Selanik Uluslararası Havaalanı "Makedonya" (SKG), Kavala'daki feribot limanına ve Keramoti'deki feribot limanına en uzak (ve daha büyük) havalimanıdır. Yolculuğunuzun bir sonraki kısmında feribot limanına gitmek için seçebileceğiniz 3 seçenek var: Bir araba kiralamak veya taksi kiralamak ya da otobüse binmek.

THASSOS ADASI GEZİLECEK YERLERİ...

LİMENAS

Thassos, deniz kıyısında dinlenmek isteyen turistleri cezbetmekle birlikte, aynı zamanda bir dizi antik eseri de barındırmakta. Limenas, ilginç tarihi eserleriyle adanın başkentidir. Adada bulunan her kasabada çeşitli müzeler ve antika binalar bulunuyor. Antik Akropolis'in savunma duvar kalıntıları ilgi çekici. Bir başka antik eser ise, Appolo tapınağının kalıntılarıdır; Turistlerin gözde yürüyüş mekanları pazar meydanı ve eski rıhtım alanıdır. Adadaki en büyük arkeoloji müzesi de Limenas'da yer alıyor.

LİMENARİA

Adadaki ikinci büyük şehir Limenaria'dır. Tepenin üstünde yer alan antik bir kale, çevredeki alanın mükemmel manzarasını sunar ve Limenaria'nın sembolüdür. Palataki Sarayı denize uzanan doğal bir burun üzerinde yer almaktadır. Alman bir madencilik şirketi tarafından 20. yüzyılın başlarında yapılan bu iki katlı dikdörtgen yapı, dar taraflarında iki kule ve sık simetrik öğelerle Orta Avrupa eklektik mimari akımının etkilerinin örneği olarak inşa edilmiştir. Günümüzde en önemli yerel simge yapılarından biridir ve modern kültür merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

CAPE ALİKİ

Thassos'un dağlık kesiminde yer alan Potamia Köyü, ünlü sanatçı Polygnotis Vagis'in doğum yeridir. Polygnotis'e adanmış ve sanatçının 98 adet heykel ve 15 resminin bulunduğu belediye müzesi 1992'de açılmış.

Turistlerin ilgisini çeken bir başka yerde Cape Aliki'dir. Burada antik tapınak kalıntıları yer almaktadır. Bilim adamları, tapınağın 7. yüzyılda inşa edildiğini sanıyorlar. Burada bulunan eserler, kalıntıların yakınında bulunan Archangel Michael Manastırı'nda sergilenmektedir.

TASOS PLAJLARI

Thassos, mükemmel bir altyapıya ve çok çeşitli eğlence seçeneklerine sahip bir sahil beldesi olarak bilinir. Eşsiz doğası Thassos'u ekolojik turizmin popüler yerlerinden birisi haline getirir. Burada birbirinden güzel plajlar turistlerin akınına uğrar. Özellikle Limanaki, Makryammos ve Glyfada plajları en çok tercih edilenler arasındadır. Bu plajların her biri lüks ekipman ve çeşitli spor oyun alanlarının yanı sıra çok çeşitli bar ve kulüp seçenekleri sunmaktadır.

Doğal Trypiti plajı, Limenaria kasabasının yakınında yer almaktadır. Plajın hemen yanında çeşitli dükkan ve restoranlar bulunmaktadır. Bu sayede turistler her an alışverişe çıkabilme şansına sahiptir.

Beyaz kum üzerinde güneş banyosu yapmayı tercih ederseniz, Potamia köyünün yakınında Potamias plajını ziyaret etmeniz gerekir. Bu plajın ana özelliği, kar beyazı mercan kumu.

Golden Beach bölgesi de çok popüler bir tesistir. Sakin çarşaf gibi denizi sayesinde özellikle çocuklu turistler için mükemmel bir plajdır. Kıyının yanında bulunan yeşil ormanlar, doğa yürüyüşleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

POTOS

Bir diğer popüler plaj Paradise Beach. Tatilinizi huzurlu bir atmosferde geçirmek istiyorsanız mükemmel bir seçimdir. Yüksek sesle müzik tercih eden ve yerel yemekleri denemek isteyenlerin Potos kasabasını ziyaret etmeleri şiddetle tavsiye edilir. Çok sayıda gece kulübü, restoran ve alışveriş tutkunları için çeşitli dükkanlar nedeniyle ünlüdür. Her şehirde ilginç hediyelik eşya dükkanları ve atölyeler bulunabilir; genellikle deniz kıyısında bulunurlar. Adanın başkenti zengin meyve, deniz ürünleri ve hediyelik eşya seçenekleri ile mükemmel bir pazara sahiptir.

ZÜMRÜT ADA

Büyüleyici Zümrüt Ada, plajda tatil düşünen turistlerin ağzını açık bırakacak derecede güzel bir yerdir. Thassos'daki tüm yerel plajlar temizliği ve yüksek ekolojik standartları ile bilinir. Birçoğu ödüllü plajlardır.

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