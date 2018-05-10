Diğer Yunan adalarından nispeten daha az popülerliğine rağmen Thassos, modern ve güzel bir şehirdir. Buradaki yerel oteller ve eğlence merkezleri, tanınmış tatil bölgelerindeki merkezler kadar iyi. En iyi plajlar ve restoranlar şehrin doğu kesiminde yer almaktadır. Buradaki birkaç ortaçağ yapısı, Agora, Şehir Müzesi, antik Roma limanı ve çeşitli anıtlar ilgi çeken yerlerden. Şimdi Thassos Adası'nı daha yakından tanıyalım...
THASSOS ADI NEREDEN GELİYOR?
Sessiz ve sakin atmosferiyle oldukça ucuz olan Thassos Adası, turistler için cazibe merkezi konumunda. Thassos'un adının; Finike kralı Aginoras'ın adada ilk krallığını kuran oğlu Thassos'un isminden geldiğine inanılmaktadır.
Thassos aynı zamanda, sıcak yaz güneşinin yanında mükemmel iklim özelliklerine sahip, rüzgar ve yağmurlu serin kışların olduğu en yeşil adalardan biridir. Adaya Nisan ayı sonlarında kar yağdığı ve Mayıs ayı başlarında hava sıcaklığının 47 derece olduğu bilinmektedir! Gerçekten eşsiz ve unutulmaz bir tatil için Thassos ile kendinizi şımartın...
THASSOS'A NASIL GİDİLİR?
Thassos Adası’na Türkiye’den ulaşım oldukça kolaydır. Karayolu ile İstanbul’dan 440 kilometredir. Thassos'a İstanbul’dan veya Marmara Bölgesi’nin diğer illerinden karayolu ile Keramoti veya Kavala’ya gidebilir ve buradan da feribotlarla Thassos Adası’na geçebilirsiniz.
Thassos Adası’na feribotların kalktığı iki liman vardır; Keramoti ve Kavala limanları. Keramoti’den kalkan feribotlar Thassos Adası’nın merkezi olan Limenas'a; 40 dakikalık bir yolculuk süresiyle daha kısa, daha hızlı, daha ucuz, daha popüler ve en sık kullanılan yoldur.
Kavala’dan kalkanlar ise Skala Prinos'a gider. Daha uzun ve biraz daha pahalı bir alternatiftir. Taşıt yolculuğuna ve Thassos'taki son varış noktanıza bağlı olarak, bu rota size daha fazla kolaylık sunabilir. Ayrıca güzel bir şehir turu veya eğlenceli bir gece geçirmek için Thassos tatilinizde Kavala'yı ziyaret etmenin de kolay bir yoludur. Yolculuk süresi 1 saat 15 dakikadır.
Thassos'a uçakla gitmek isteyenler için; Thassos kendi havaalanına sahip değil, ancak yakındaki anakarada iki uluslararası havaalanı tarafından hizmet veriyor.
Kavala Uluslararası Havaalanı "Büyük İskender" en yakın (ve daha küçük) havalimanıdır. Thassos adasına giden en kısa ve en doğrudan rotadır. Keramoti'deki feribot limanına sadece 15 dakikalık bir sürüş mesafesindedir.
Selanik Uluslararası Havaalanı "Makedonya" (SKG), Kavala'daki feribot limanına ve Keramoti'deki feribot limanına en uzak (ve daha büyük) havalimanıdır. Yolculuğunuzun bir sonraki kısmında feribot limanına gitmek için seçebileceğiniz 3 seçenek var: Bir araba kiralamak veya taksi kiralamak ya da otobüse binmek.
THASSOS ADASI GEZİLECEK YERLERİ...
LİMENAS
Thassos, deniz kıyısında dinlenmek isteyen turistleri cezbetmekle birlikte, aynı zamanda bir dizi antik eseri de barındırmakta. Limenas, ilginç tarihi eserleriyle adanın başkentidir. Adada bulunan her kasabada çeşitli müzeler ve antika binalar bulunuyor. Antik Akropolis'in savunma duvar kalıntıları ilgi çekici. Bir başka antik eser ise, Appolo tapınağının kalıntılarıdır; Turistlerin gözde yürüyüş mekanları pazar meydanı ve eski rıhtım alanıdır. Adadaki en büyük arkeoloji müzesi de Limenas'da yer alıyor.
LİMENARİA
Adadaki ikinci büyük şehir Limenaria'dır. Tepenin üstünde yer alan antik bir kale, çevredeki alanın mükemmel manzarasını sunar ve Limenaria'nın sembolüdür. Palataki Sarayı denize uzanan doğal bir burun üzerinde yer almaktadır. Alman bir madencilik şirketi tarafından 20. yüzyılın başlarında yapılan bu iki katlı dikdörtgen yapı, dar taraflarında iki kule ve sık simetrik öğelerle Orta Avrupa eklektik mimari akımının etkilerinin örneği olarak inşa edilmiştir. Günümüzde en önemli yerel simge yapılarından biridir ve modern kültür merkezine ev sahipliği yapmaktadır.
CAPE ALİKİ
Thassos'un dağlık kesiminde yer alan Potamia Köyü, ünlü sanatçı Polygnotis Vagis'in doğum yeridir. Polygnotis'e adanmış ve sanatçının 98 adet heykel ve 15 resminin bulunduğu belediye müzesi 1992'de açılmış.
Turistlerin ilgisini çeken bir başka yerde Cape Aliki'dir. Burada antik tapınak kalıntıları yer almaktadır. Bilim adamları, tapınağın 7. yüzyılda inşa edildiğini sanıyorlar. Burada bulunan eserler, kalıntıların yakınında bulunan Archangel Michael Manastırı'nda sergilenmektedir.
TASOS PLAJLARI
Thassos, mükemmel bir altyapıya ve çok çeşitli eğlence seçeneklerine sahip bir sahil beldesi olarak bilinir. Eşsiz doğası Thassos'u ekolojik turizmin popüler yerlerinden birisi haline getirir. Burada birbirinden güzel plajlar turistlerin akınına uğrar. Özellikle Limanaki, Makryammos ve Glyfada plajları en çok tercih edilenler arasındadır. Bu plajların her biri lüks ekipman ve çeşitli spor oyun alanlarının yanı sıra çok çeşitli bar ve kulüp seçenekleri sunmaktadır.
Doğal Trypiti plajı, Limenaria kasabasının yakınında yer almaktadır. Plajın hemen yanında çeşitli dükkan ve restoranlar bulunmaktadır. Bu sayede turistler her an alışverişe çıkabilme şansına sahiptir.
Beyaz kum üzerinde güneş banyosu yapmayı tercih ederseniz, Potamia köyünün yakınında Potamias plajını ziyaret etmeniz gerekir. Bu plajın ana özelliği, kar beyazı mercan kumu.
Golden Beach bölgesi de çok popüler bir tesistir. Sakin çarşaf gibi denizi sayesinde özellikle çocuklu turistler için mükemmel bir plajdır. Kıyının yanında bulunan yeşil ormanlar, doğa yürüyüşleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
POTOS
Bir diğer popüler plaj Paradise Beach. Tatilinizi huzurlu bir atmosferde geçirmek istiyorsanız mükemmel bir seçimdir. Yüksek sesle müzik tercih eden ve yerel yemekleri denemek isteyenlerin Potos kasabasını ziyaret etmeleri şiddetle tavsiye edilir. Çok sayıda gece kulübü, restoran ve alışveriş tutkunları için çeşitli dükkanlar nedeniyle ünlüdür. Her şehirde ilginç hediyelik eşya dükkanları ve atölyeler bulunabilir; genellikle deniz kıyısında bulunurlar. Adanın başkenti zengin meyve, deniz ürünleri ve hediyelik eşya seçenekleri ile mükemmel bir pazara sahiptir.
ZÜMRÜT ADA
Büyüleyici Zümrüt Ada, plajda tatil düşünen turistlerin ağzını açık bırakacak derecede güzel bir yerdir. Thassos'daki tüm yerel plajlar temizliği ve yüksek ekolojik standartları ile bilinir. Birçoğu ödüllü plajlardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.