Neuville 3. galibiyetini aldı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 7. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Şampiyonanın 20 etaptan oluşan, 313,46 kilometre uzunluğundaki yedinci mücadelesini, 3 saat 29 dakika 18.7 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 3'üncü, kariyerinin 9. ralli zaferine ulaştı.

Son 5 yılın şampiyonu M-Sport Ford takımından Sebastien Ogier, son etaba kadar önde olduğu mücadeleyi, Neuville'in 0.7 saniye arkasında 2. tamamladı. Toyota Gazoo takımından Esapekka Lappi ise liderin 1 dakika 56.3 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 149'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Neuville, Ogier ile arasındaki farkı 27 puana yükseltti.

WRC'nin 8. ayağı, 26-29 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak.