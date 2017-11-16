THY Euroleague'de 7. haftanın MVP'si Errick McCollum

THY Euroleague'de 7. haftanın sona ermesinin ardından en değerli oyuncu ödülü de sahibini buldu. Anadolu Efes'in İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv FOX'u 92-72 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Amerikalı yıldız basketbolcu Errick McCollum, haftanın MVP'si seçildi.

29 yaşındaki oyuncu, müsabakayı 31 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile tamamladı. McCollum haftanın en değerli oyuncusu ödülünü 33 verimlilik puanı ile elde etti.

Geçtiğimiz haftanın MVP'si yine Anadolu Efes'den Vladimir Stimac seçilmişti.