THY EuroLeague'de haftanın en iyisi Luka Doncic

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'in sahasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 100-90 yendiği maçta 41 verimlilik puanı üreten Doncic, üçüncü haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla tamamlayan Doncic, iki sayılık atışlarda 9'da 5, üç sayılık atışlarda 5'te 2, serbest atışlarda ise 12'de 11 isabetle oynadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımından Sergio Rodriguez, Panathinaikos Superfoods'u 81-63 mağlup ettikleri maçta 29 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci oldu. İspanyol basketbolcu, karşılaşmada 25 sayı, 9 asist, 1 ribauntluk performans sergiledi.





CSKA Moskova'dan ABD'li Kyle Hines, AX Armani Exchange Olimpia Milan'dan Litvanyalı Arturas Gudaitis ve Rus ekibi Khimki'den ABD'li James Anderson, 28'er verimlilik puanıyla iki oyuncuyu takip etti.

Luka Doncic

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