THY Genel Müdürü Ekşi: Pilot ihtiyacı daha da artacak

Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen 3. Kariyer Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, şu anda özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere "THY aman bize uçsun, buna ihtiyacımız var." diyen onlarca ülke olduğunu belirterek, THY'nin bu açıdan Türk medeniyetini, kültürünü ve Türk misafirperverliğini dünyaya tanıtan ve herkesin gurur duyduğu global bir marka olduğunu belirtti.
AA'nın haberine göre, THY'nin 2003'te 65 olan uçak sayısının bugün 328'e ulaştığını ve 170'de uçak siparişleri bulunduğunu dile getiren Ekşi, dünyada 121 ülke, 301 şehir ve 304 havalimanına uçtuklarını aktardı.
Ekşi, "2023'te hedefimiz 500 uçağa sahip olmak. 2023 yılında Türkiye'ye bünyemizden yeni bir THY daha kazandırmak istiyoruz. Dünyada en çok ülkeye uçan birinci hava yoluyuz. Dünyanın en büyük dördüncü network ağına sahibiz." dedi.
İstanbul Yeni Havalimanı'na işaret ederek 2023'te İstanbul'un dünya havacılığında aktarma merkezi haline geleceğini kaydeden Ekşi, "Yeni havalimanı 70 bin dönüm araziye sahip. Atatürk Havalimanı 2 piste sahip. Burada ise 5 paralel pist olacak, bir tane de doğu-batı ekseninde olmak üzere 6 pisti bulunacak. 200 milyon yolcu kapasiteli olacak ki Atatürk Havalimanı 90 milyon kapasiteli bir havalimanı. Yeni havalimanı, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri haline gelecek." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'na 2,5 milyon tonluk otomatik bir kargo tesisi inşa ettiklerine işaret ederek, "Bu inşallah 4,5 milyon tona kadar çıkacak. Burası tamamlanınca dünya kargo taşımacılığında ilk 5'e girmiş olacağız. Avrupa'da belki birinci olacağız." diye konuştu.
"PİLOT İHTİYACI DAHA DA ARTACAK"
Bir öğrencinin, "Firmanızda yabancı pilot sayısı fazla. Bu konuda neler söylersiniz?" diye sorması üzerine Ekşi, şöyle konuştu:
"Bütün pilotlarımızın Türk olmasını isteriz ama Türkiye'de şu anda bizim büyümemizi karşılayacak yeteri kadar pilot adayı yok. Bizde şu anda 700-800 yabancı pilot çalışıyor. Yerli pilot yetiştirmek için 2 yıl önce Aydın'da bir uçuş eğitim merkezi kurduk. Yılda yaklaşık 250 pilot orada yetişebiliyor. Yaklaşık 150 pilot da Türkiye'deki diğer uçuş okullarında yetiştiriyoruz. Türkiye'nin pilot yetiştirme kapasitesi yıllık yaklaşık 400-450 civarında. Bizim her sene 500 pilot ihtiyacımız var. Dolasıyla o arta kalan kısmı yabancı pilotlardan istihdam etmek zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ihtiyaç daha da artacak. Dolayısıyla biz Türkiye'deki uçuş okullarıyla yaptığımız anlaşmalarda kapasite artırmalarını istiyoruz. Yüzde 30'a yakın kapasite artırmak için kendimize hedef koyduk. Ama Türkiye, dünyadan 3 kat daha hızlı büyüdüğü için pilot açığımız bir süre daha devam edecek. Yabancı pilot istihdam etmek zorunda kalacağız. İnşallah daha fazla kapasite artırarak Türkiye'de pilot yetiştirmeye çalışıyoruz."
Talep nedeniyle beklentilerinden daha fazla uçak almak durumunda kaldıklarını vurgulayan Ekşi, "Gayretimiz bütün pilotların Türk olması. 2023'e doğru THY bütün pilotlarını yerli pilotlardan temin edebilir noktaya gelecek." dedi.
Ekşi, 2017 yılında 69 milyon yolcu taşıdıklarını, bu yılki hedeflerinin ise 74 milyon yolcu olduğunu kaydetti.
Bu yıl yüzde 5 kapasite artışı yaptıklarını dile getiren Ekşi, "Şu anda uçak arıyoruz. Mevcut uçaklarımız yetmiyor. Doluluklar 2017'ye göre 2-3 puan daha ileriye gidecek gibi gözüküyor. Ocak-şubat ayları çok güzel geçti. Türkiye'ye turist akını yeniden başladı." ifadesini kullandı.
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