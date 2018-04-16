Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Mart dönemi rakamlarına göre otomotiv ihracatı martta adet olarak düşmesine karşın, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybından ötürü 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3 milyar 198 milyon dolar ile tarihi bir rekor kırdı. Otomotiv toplamda geçen yıl mart ayına göre 130 bin 320 adetle yüzde 4’lük, otomobil ihracatı ise 87 bin 525 adetle yüzde 9’luk bir düşüş yaşadı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, öte yandan 2018 yılı ilk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle geçen yılın aynı dönemine göre seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle yüzde 5 azalma kaydetti. Aynı dönemde toplam iç pazar 163 bin 358 adetle yüzde 2’lik, otomobil pazarı ise 122 bin 310 adetle yüzde 5’lik bir artış yakaladı.
Ocak-Mart 2018 dönemi toplam ihracatında 344 bin 257 adetle yüzde 3, otomobil ihracatında ise geçen yıla göre 234 bin 889 adetle yüzde 8’lik bir kayıp yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 7 milyar 94 milyon dolarlık ihracata imza atılırken bu rakam bu yıl 8 milyar 376 milyon dolar olarak kaydedildi. Euro bazında ise toplamda yüzde 2’lik artış, otomobilde yüzde 5’lik düşüşle kapandı. 2018 yılı Ocak-Mart ayı ticari araç üretimi, yüzde 13 artışla 140 bin seviyesinde gerçekleşti.
‘OTOMOBİLİN KAYBINI TİCARİ KAPATTI’
Otomotiv sanayii, martta toplam ihracatın yüzde 21’ini, üç ayda ise yüzde 20’sini gerçekleştirdi.
OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Yılın ilk çeyreğinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansı otomotiv sanayiimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki yüzde 9’luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı da büyük ölçüde karşıladı.” dedi. OSD Başkanı Haydar Yenigün, ticari araç pazarında 2015 yılından bu yana yaşanan daralmaya da dikkat çekerek, “İç pazarda ticari araçlar ulaşması gereken noktanın oldukça uzağında seyrediyor. Bu nedenle özellikle ağır ticari araç pazarının canlandırılması için acil tedbirler alınması gerekiyor” diye konuştu.
İLK ÜÇ AYDA ÜRETİM 425 BİN ADEDİ AŞTI
OSD’nin açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 140 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı.
OcakMart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adede ulaştı. Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 daralma kaydetti. Ancak son 3 yılda hafif ticari araç pazarı yüzde 22, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 55 daraldı.
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