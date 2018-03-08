Tillerson, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Muhammed ve Tillerson görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Bakan Tillerson, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve Kuzey Kore'nin nükleer çalışmalarına karşı yürütülen küresel çabalara Afrika ülkelerinin katkıda bulunabileceğine dikkati çekerek, "Afrika ülkeleri, Kuzey Kore'ye yönelik baskılara destek olabilir." dedi.

ABD'nin Afrika ülkeleriyle uzun yıllardır güçlü ilişki ve ortaklık yürüttüğünü dile getiren Tillerson, güvenlik alanında sahada ortak çabaların ortaya konduğunu hatırlattı.

Tillerson, Afrika'nın önemli ölçüde büyüyen bir nüfusa sahip olduğunu ve ekonomik gelişme gösterdiğini, bunun da Afrika'yı gelecekte ABD'nin çıkarları için önemli bir yer kıldığını anlattı.

Çin'in Afrika'da büyüyen etkisine ilişkin Tillerson, Çin'in kıtada gösterdiği çabalardan rahatsız olmadıklarını ancak Afrika ülkelerinin bu yatırımların karşılığını iyi düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Komisyon Başkanı Muhammed ise Tillerson ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, Afrika ülkeleri ve ABD arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlenmesini istediklerini söyledi. Muhammed, ABD'nin, Birliğin kıtadaki barış ve istikrarı sağlamak için gösterdiği çabalara daha fazla destek olmasını beklediklerini vurguladı.

TRUMP SORULARINI YANITLAMADI

Öte yandan Tillerson basın mensuplarının Trump'ın Afrika ülkeleri hakkında sarf ettiği "iğrenç ülkeler" sözüne yönelik soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Tillerson'un bugün Etiyopyalı yetkililerle yapacağı görüşmeden sonra Cibuti, Çad, Kenya ve Nijerya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretlerden önce Tillerson, Afrika'ya ek olarak yaklaşık 533 milyon dolar insani yardım yapacaklarını açıklamıştı.

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