Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka ve evliliğe dönüşen oyuncu Eda Özerkan Acar - Timur Acar çifti, 9 aylık Eliz ismindeki kızları ile ebebek dergisine röportaj verdi. Eliz’in hiçbir anını kaçırmamaya özen gösterdiklerini dile getiren çift, onunla geçirdikleri her dakikanın tadını çıkarmaya çalışıyor.
Timur Acar ve Eda Özkenar Acar çifti; evlilikleri, hamilelik sürecinde yaşananlar ve kızları Eliz ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi.
Güzel bir hamilelik dönemi geçirdiğini belirten Eda Özkenar Acar, “Hamileliğim spor ve havuz şeklinde geçti. O süreçte evde de tadilat vardı. Hiç oturmadım, sürekli ayaktaydım. Son güne kadar araba kullandım. Sancım başladığımda evde tektim. Doğuma bile arabamla kendim gittim.” dedi.
Eşiyle birlikte doğuma giren Timur Acar ise o anı şöyle tarif etti: “Bunu en başından beri istiyordum. Orada iki kere düşünüyorsunuz. Hem Eda’yı hem de bebeği…
O ikisini bir anda, yan yana görmek mükemmel bir duygu. Tarif etmekte zorlanıyorum. Tarifi yok gerçekten. İyi ki cesaret edip doğuma girmişim. Hayatım boyunca unutamayacağım ve hayatıma çok şey katan bir şeydir. Bir erkeğin ehlileşmesi için girmesi gereken tek yer doğumhanedir.”
"KENDİMİ BİR EMNİYET GİBİ GÖRÜYORUM"
Eliz’den sonra hayatındaki her şeyin değiştiğini dile getiren Timur Acar, baba olmayı şöyle anlattı: “Baba olduğunuzda, emniyetli bir alandan bakmaya çalışıyorsunuz her şeye. Hele de bebeğiniz henüz çok küçükse. Şu an Eliz, anne sütüyle beslendiği ve anneye ayrı bir gözle baktığı için onun, benden çok annesine ihtiyacı var.
Bir babanın kızını ve bir kızın babasını keşfetmesi, anneden sonra gelişen bir aşama. Bu yüzden ben biraz arkada durur vaziyetteyim. Emniyet gibi, kalkan gibi düşünüyorum kendimi.”
Eşinin harika bir baba olduğunu söyleyen Eda Özkenar Acar ise “Timur süper bir baba. O konuda hakkını inkâr edemem. Bir şey olduğu zaman gönül rahatlığı ile Eliz’i ona bırakabiliyorum. Altını da değiştirir. Yemeğini de yedirir. Banyo da yaptırır. O konuyla alakalı hiçbir endişem yok.” dedi.
Bir bakıcı desteği almadan bebeklerini büyüten çift, kariyer ve bebeğin bir arada olmasının, büyütülecek bir mesele olduğunu düşünmüyor.
Eda Özkenar Acar, “Kariyerime biraz ara verebilirdim; ama çocuk ertelenebilecek bir karar değildi benim için. “Çocuk yaparsam kariyerim ne olur?”, “Unutulur muyum?” diye bir kaygım hiç olmadı.” derken Timur Acar da “Bu dönemde bizim için büyütülecek en güzel şey Eliz.” dedi.
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