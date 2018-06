6 | 10

"KENDİMİ BİR EMNİYET GİBİ GÖRÜYORUM"

Eliz’den sonra hayatındaki her şeyin değiştiğini dile getiren Timur Acar, baba olmayı şöyle anlattı: “Baba olduğunuzda, emniyetli bir alandan bakmaya çalışıyorsunuz her şeye. Hele de bebeğiniz henüz çok küçükse. Şu an Eliz, anne sütüyle beslendiği ve anneye ayrı bir gözle baktığı için onun, benden çok annesine ihtiyacı var.