Facebook, 87 milyon kişinin verilerinin paylaşıldığının açıklandığı Cambridge Analytica skandalı sonrası bir takım yeni kararlar aldı. Bu kararlar doğrultusunda üçüncü parti uygulamalarla veri paylaşımını kısıtlayacağını açıklayan Facebook, geçtiğimiz gün de bu kararını uygulamaya koydu.

Facebook’un yeni gizlilik politikasından en çok etkilenen isim ise, son zamanların en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder oldu. Hesaplarına hızlı ve kolay bir şekilde erişmek isteyen Tinder kullanıcıları, genelde giriş yöntemi olarak Facebook'u seçmekte ve hesaplarını bu sosyal medya adresi ile entegre etmekteler. Ancak Facebook tarafından alınan yeni gizlilik kararı sonrası hesaplarına girmek isteyen Tinder kullanıcıları, "Facebook gizlilik kuralları nedeniyle hesabınıza giriş yapılamamaktadır." uyarısıyla karşılaştı.

Dünyanın birçok yerinden peş peşe gelen şikayetlerin ardından Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Tinder yetkilileri, "Teknik bir sorundan dolayı Tinder'a giriş aşamasında bazı sorunların olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcılarımızdan bu hata için özür diliyor, en kısa sürede bu sorunun ortadan kalkması için çalıştığımızın bilinmesini istiyoruz." şeklinde açıklama yaptı.