Tofaş 15 gün ara veriyor

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirkette yıl sonu mutat envanter, programlı onarım ve yenileme, personel eğitim çalışmaları ve stok planlaması amacıyla 31 Aralık 2017 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında üretime ara verileceği kaydedildi.

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