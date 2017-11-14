Tofaş - Ratiopharm Ulm maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroCup D Grup maçlarında Tofaş ve Ratiopharm Ulm karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesinde karşılaşmayı bekleyen milyonlarca basketbolsever, merakla "Tofaş - Ratiopharm Ulm maçı hangi kanalda?, saat kaçta" aramalarını yapıyor. Peki, Tofaş - Ratiopharm Ulm maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

TOFAŞ - RATİOPHARM ULM KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, D Grubu 6. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u konuk edecek. Tofaş spor salonunda oynanacak olan karşılaşma 15 Kasım (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Tofaş - Ratiopharm Ulm mücadelesini canlı olarak Tivibu Spor 2'den izlenebilecek.

Geride kalan haftada Rusya'nın Zenit ekibine 84-82 yenilip gruptaki ikinci mağlubiyetini alarak, averajla 3. sıraya gerileyen mavi-yeşilliler, kaybettiği avantajı tekrar yakalamak için Ratiopharm Ulm karşısında galip gelmeye çalışacak.

İki takım arasında grubun ilk haftasında oynanan maçı, 83-73'lük skorla Ratiopharm Ulm kazanmıştı.

Tofaş oynadığı son 5 maçta 409 sayı atarken, potasında 388 sayı görmüştür.

Ratiopharm Ulm oynadığı son 5 maçta 413 sayı atarken, potasında 398 sayı görmüştür.

Tofaş - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Sammy Mejia 30,6 0,0 0,0 0,0 Raymar Morgan 29,2 0,0 0,0 0,0 Tony Crocker 27,3 0,0 0,0 0,0 Kenny Kadji 24,4 0,0 0,0 0,0 Barış Ermiş 24,0 0,0 0,0 0,0 Pierria Henry 22,6 0,0 0,0 0,0 Joshua Colton Owens 20,2 0,0 0,0 0,0 Ivan Paunic 17,4 0,0 0,0 0,0 Yiğit Arslan 15,3 0,0 0,0 0,0 Muhsin Yaşar 5,3 0,0 0,0 0,0 Berkan Durmaz 1,0 0,0 0,0 0,0

Ratiopharm Ulm - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Ryan Thompson 25,8 15,3 3,5 2,0 Luke Haranqody 25,5 11,5 5,5 1,5 Da Sean Butler 25,0 8,8 4,6 1,0 Isaac Fotu 24,8 9,2 0,0 0,0 Trey Lewis 23,8 13,4 1,2 2,8 Toure Murry 21,8 6,4 4,8 2,4 İsmet Akpınar 20,0 8,6 0,0 2,4 Per Guenther 19,8 7,8 0,0 3,8 David Kramer 13,0 3,0 1,7 1,0 Bjorn Rohwer 11,0 6,0 0,0 0,0 Joschka Ferner 8,2 2,6 0,0 0,4 Till Pape 5,7 2,0 0,0 0,0

Tofaş - Ratiopharm Ulm

tofaş

Tofaş - Ratiopharm Ulm maçı ne zaman

Ratiopharm Ulm