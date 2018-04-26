Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ın Sırp şutör gardı Ivan Paunic, şanssız bir sakatlık yaşadı. Mavi yeşilli takımın, geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Paunic´ten kötü haber geldi.

Çekilen MR sonucu sağ diz patellar tendonunda yırtık tespit edilen Ivan Paunic´in ameliyat olmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Ivan Paunic´in yaklaşık 4 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi. TOFAŞ Spor Kulübü ise yaptığı açıklamada Ivan Paunic'e geçmiş olsun dileklerini iletti.



