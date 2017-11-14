Tolga Duğles İstanbul'da bir mekanda görüntülendi

Gülben Ergen’le aşk yaşadığı iddia edilen İzmirli evli işadamı Tolga Duğles, İstanbul’da ortaya çıktı. Yasak aşk haberleri sonrası ilk kez görüntülenen işadamı, Kuruçeşme’deki bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu. Bir ara elinde telefonla dışarı çıkan Duğles, flaşların patlaması üzerine görüşmesini, “Seni sonra arayacağım” diyerek yarıda kesti.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre Ergen’le ilgili sorular karşısında sinirlenen işadamı, bir muhabiri iterek sinirli şekilde içeri girdi.