Tolga Sarıtaş'a sette köpek saldırdı

Geçen ay İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen oyuncunun dudağındaki dikiş izi dikkat çekti. Tolga Sarıtaş “Dizi çekimlerinde köpek saldırdı. Dikiş attılar. Ama kalıcı değil. Yakında geçer, sorun bile etmedim” dedi.



ROL ARKADAŞI İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



Tolga Sarıtaş bu ara aşk haberleriyle de gündemde. Tolga'nın dizideki rol arkadaşı Aybüke Pusat ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Tolga Sarıtaş