Tolgay Arslan köyünü ziyaret etti

Babası Erhan Arslan ile birlikte Çorum'a gelen ünlü futbolcu Tolgay Arslan, doğum yeri olan merkeze bağlı Çobandivan köyünü ziyaret etti. Köyün girişinde "Ata topraklarına hoşgeldin Tolgay Arslan" yazılı pankart ve çiçeklerle karşılanan ünlü futbolcuya köylüler sevgi gösterisinde bulundu. Arslan ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektiren köylüler, Tolgay'ın köylerinin gururu olduğunu söylediler. Mütevazi davranışları ile dikkat çeken ünlü futbolcunun ayrıca köyün ihtiyaçlarının karşılanması için para yardımında bulunduğu öğrenilirken, yardımın miktarı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Babası Erhan Arslan ile birlikte ilk olarak köy mezarlığını ziyaret eden Arslan, dedesi Hüseyin ve babaannesi Makbule Arslan'ın kabri başında dua etti. Mezarlık ziyaretinde gazetecilerden görüntü almamalarını rica eden Tolgay Arslan, daha sonra köydeki evlerini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından köy meydanında köylülerle bir araya gelen Arslan, köylülerle sohbet edip, ayran içti.

Çorum'daki ziyaretleri boyunca Arslan'ı yalnız bırakmayan ve yakını olan Merkez İlçe Nüfus Müdürü Aziz Önal, köylerinden yıldız bir futbolcunun çıkmasının kendilerinin gurur kaynağı olduğunu belirterek, başarılar diledi.

Köylülerden Cevrani Erden ise, 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Liverpool'u eleyen Beşiktaş'a tur kapısını aralayan ve maçı uzatmalara taşıyan Tolgay Arslan'ın enfes golünü hatırlatarak, "O gol var ya çok sevindik. Çok mutlu olduk. Gelmen çok önemli. Gururlandık. Çok daha önemlisi yardımcı olman bizi çok duygulandırdı. Onore olduk" dedi.

Köy muhtarı Sinan Ergen, yıllar sonra köyünü unutmayarak ata yurduna gelen Tolgay'a ve babasına teşekkür ederek, "Köylülerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu. Köy halkından Mustafa Halıcı, Tolgay'ın hem Çorum'un hem köylerinin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ünlü futbolcunun babası Erhan Arslan ise Tolgay Arslan'ın birkaç yıldır köyü ziyaret etmek istediğini belirterek, "Lige ara verilince köye geldik. Köyümüzü gördük. Mezarlığı ziyaret ettik. İçimiz rahatladı. Bizim geleceğimiz toprak burası. Burayı görmüş oldu. Tolgay köydeki diğer çocuklara da örnek olacak" dedi.

Tolgay Arslan, köyünü tekrar ziyaret edeceğini belirterek, bir dahaki ziyarete eşi ve çocuğunu da getireceğini sözlerine ekledi.