Toprak Razgatlıoğlu bu sezon 3. kez birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nın 7. ayağını ilk sırada tamamladı.

Portekiz'in Portimao bölgesindeki 4 bin 592 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarışta rakiplerini geride bırakan Kawasaki Puccetti takımı sürücüsü Toprak, bu sezon 3. kez birinciliği elde etti.

Bitime iki yarış kala puanını 114'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, sürücüler klasmanı lideri İtalyan Michael Ruben Rinaldi ile arasındaki farkı 8'e düşürdü.

Avrupa Superstock1000 Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı, 1 Ekim'de Fransa'da gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu