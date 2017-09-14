TOSB’da 70 milyon liralık yatırım atağı

Organize sanayi bölgeleri içinde Ar-Ge, Endüstri 4.0’a geçiş, üniversite-sanayi işbirliği alanlarında öncü görevler üstlenen TOSB’un, gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yatırım kararları çıktı.

Genel Kurul’un açılışında konuşan ve TOSB’un ülke ekonomisine, bulunduğu bölgeye olan katkılarına dikkat çeken TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Ülkemizin gerçekleştirdiği ihracata baktığımızda otomotiv sektörü diğer ihracatçı sektörlerin açık ara önünde. Otomotiv sektörü içinde Otomotiv Yan Sanayi hatırı sayılır bir paya sahip. Öyle ki TOSB’un Marmara Bölgesi’ne ve bulunduğu şehre olan ekonomik katkısı, yıllık 1,5 milyar dolar ihracat ve 12 milyar liralık bir ciro olarak karşımıza çıkıyor. 77 sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği bölgemizde 20 bin kişiye istihdam sağlanıyor” dedi.

"YENİ BİR OSB ALANINA İHTİYAÇ VAR"

Seçilen yeni yönetim kurulu ile TOSB’un otomotiv sektörünün gelecek yarınlarının inşası için yeni vizyon ve misyonlar üstlendiğini ifade eden Burhanoğlu, “Yaklaşık 70 milyon TL’ye mal olacak yeni yatırımlar ve halihazırda yapılan müracaatlar sonrası özel sektörün gerçekleştireceği tesis yatırımlarının sonucunda artık TOSB’da yer kalmayacak. Sanayiciler olarak artık bulunduğumuz bölgeye sığamıyoruz. Temelleri atılacak yeni üretim tesislerinde üretim ve kapasiteyi artırabilmek için özellikle bodrum katlarının daha verimli kullanılması gerekiyor. Bunun için de bodrum katlarının inşaat alanından sayılmaması konusunda yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Eski üretim tesislerinde bunu sağlamak zor gözükse de yasal düzenlemeler ile yeni yapılacak üretim tesislerinde bunun önü açılarak bodrum katlarının da üretime katılması sağlanabilir” dedi.

TOSB

TOSB organize sanayi bölgesi

TOSB genel kurul toplantısı