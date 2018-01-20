Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş defansının iki önemli ismi Pepe ve Dusko Tosic, sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Tosic Pepe

Pepe

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