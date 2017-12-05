Tosyalı’nın Cezayir’deki “mega yatırımda” 4. etaba başlanıyor!

Hemen ardından 4’üncü faza başlayacaklarını belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “5 yıl içinde ülkede üretimimiz 8 milyon tonu aşacak” dedi.



Türkiye’nin global demir çelik lideri Tosyalı Holding, Türkiye ekonomisine değer katan yatırımlarının yanı sıra global yatırım atağına da devam ediyor. Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük yatırımları arasında yer alan ve Cezayir’in de petrokimyadan bu tarafa en büyük sanayi yatırım olan Tosyalı Algerie’nin birinci ve ikinci fazların ardından 3’üncü etabın da tamamlandığını vurgulayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Üçüncü fazda üretim 2018 sonunda tam olarak devreye girecek. Hemen ardından 4’üncü etap için de yatırıma start vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Tosyalı Algerie için bugüne kadar 2 milyar 250 milyon doları aşan bir yatırım yaptıklarını belirten Tosyalı, “2010'da başlayan Cezayir hikayemizde sıra 4’üncü faza geldi. Dördüncü faz, ikişer milyar dolarlık iki modülden oluşacak. Böylece Cezayir’deki yatırımlarımızın toplamı 6 milyar doları geçecek” dedi.

GLOBAL DEMİR-ÇELİK DEVİ

Demir-çelik sektörünün lider oyuncularından Tosyalı, Türkiye ve Cezayir'deki yatırımlarıyla iki yıl içinde dünyada ilk 20 üreticiden biri olmayı hedefliyor. 5 yıl içinde Cezayir'de toplam 8 milyon ton üretim yapmayı planlayan Tosyalı Holding, şu anda 1.2 milyar dolar olan Cezayir cirosunu da 5 milyar doların üzerine çıkaracak. Türkiye ve Cezayir'deki yatırımların tamamlanmasıyla Tosyalı'nın toplam cirosu ise 10 milyar dolara ulaşacak.

AFRİKA’DAN DÜNYA KADAR İHRACAT



Türkiye'nin en büyük boru üreticilerinden biri olarak, TANAP'ın da ana boru tedarikçileri arasında yer alan Tosyalı Holding, Cezayir'de yılda bir milyon ton kapasiteli bir ‘mega' boru fabrikası kuruyor. TANAP’ın toplam uzunluğunun 1850 km olduğu hatırlanırsa, Tosyalı her yıl en az TANAP’ın yarısı kadar boru üretecek. “Kuracağımız boru fabrikası hem Cezayir'in hem de Afrika'nın bütün petrol, doğalgaz ve su iletim hatları için boru üretecek kapasitede olacak. Bu çerçevede birçok projeyi takip etmeye başladık” diyen Fuat Tosyalı sözlerini şöyle sürdürüyor:



“2018'de yeni fazların devreye girmesi ile Sahra altı Afrika’ya mal verebilecek duruma geleceğiz. İnşaat demiri ve filmaşin satacağız.”

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