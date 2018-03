Total War: Arena oyuncularla buluştu. The Creative Assembly tarafından hazırlanan ve Wargaming tarafından dağıtılan oyun, bizlere başka oyuncularla tamamen online ortamlarda tarihi liderler ve ordularla savaşma deneyimi sunuyor. Ayrıca Julius Caesar, Alexander the Great gibi büyük isimleri komutan olarak seçebildiğiniz bir yapım. Savaştıkça deneyim puanları kazanıyor, daha sonrasında bu puanlarla yeni birimler açabiliyoruz. Komutanımız level atladıkça daha güçlü birimlere erişiyoruz. Mantık aynı Wargaming’in diğer oyunu World of Tanks gibi. O seriden oyunları oynamış oyuncular için doğrudan çoğu şey bir anda yerli yerine oturacaktır. Savaşan birimlere geldiğimizde her fraksiyonun kendine özel bir oynanışı, kolaylığı ve zorluğu var. Kabaca ‘taş- kâğıt-makas’ diyebileceğimiz bir kurguyla birimler birbirlerine karşı üstünlük sağlıyor. Okçular uzaktan çok iş yapabiliyorken yakınlarına yakın dövüş birimleri geldiği an işlevsizleşiyor. Aynı şekilde süvari birlikleri hızlı olmalarına ve düşmanın arkasına çabuk dolanabilmelerine rağmen mızraklı askerlere karşı çaresizler. Bunun gibi detaylar sizi düşmanın üzerine nasıl gideceğiniz konusunda karara sürüklüyor. Unutmadan, oyunu online olarak başka insanlarla oynadığınızı da belirtmemiz gerek. Kocaman bir savaş alanında tek başınıza değilsiniz. Tek sandığınız bir düşman birimi sizi pusuya çekiyor olabilir. Tarihteki ünlü savaşları ve taktikleri unutmamalı. Hilal taktiğimiz burada da işe yarıyor. Bir düşmanın çevresini sardığınız an düşman moral olarak dibe çakılıyor ve çabucak eriyip gidiyor. Oyun oldukça detaylı ve kaliteli görselliğiyle tarih tutkumuzun üzerine pudra şekeri gibi tat katıyor. Bütün bu güzelliğe tamamen ücretsiz oynanışı da eklediğinizde sizi uzun süre ekran başında tutacak, arkadaşlarınızla seferlere kalkacağınız gecelere hazır olun. HT Cumartes'nden İlker Karaş'ın haberi...