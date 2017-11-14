Tottenham, Dusko Tosic'i transfer etmek istiyor

Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarılı performans sonrası birçok oyuncusu Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren Beşiktaş’ta son gözde Dusko Tosic...

beIN Sports’un haberine göre teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezlerinden olan Sırp futbolcu için Tottenham’ın ilgisi devam ediyor.

Ada ekibinin 10 milyon Euro’luk teklife hazırlandığı öne sürülürken Siyah-Beyazlı yönetimin bu konuyu devre arasında masaya yatıracağı öğrenildi.

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