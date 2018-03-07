Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu gece oynanacak iki karşılaşma ile devam ediyor. Devler Ligi'nde dün Liverpool ile Porto, Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya gelmişti. Liverpool, 5-0'ın rövanşında Portekiz temsilcisi ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselirken Neymar'dan yoksun PSG evinde Real Madrid'e ikinci maçta da kaybetti ve Avrupa'ya erken havlu attı. Torino'daki ilk maçta 2-2'lik avantajı kapan Tottenham, rakibini devirerek çeyrek final biletini kapmak isterken Juventus ise zoru başararak bir üst tura yükselmek için sahaya çıkıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TOTTENHAM - JUVENTUS MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
TOTTENHAM - JUVENTUS
SAAT: 22:45
HAKEM: Szymon Marciniak
STAT: Wembley
YAYIN: Tivibu Spor 2
TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Dele, Son, Kane
YEDEKLER: Gazzaniga, Rose, Wanyama, Sissoko, Moura, Lamela, Llorente
TEKNİK DİREKTÖR: Mauricio Pochettino
JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuaín, Dybala
YEDEKLER: Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Bentancur
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?
Juventus 2. ve 9. dakikada attığı gollerle adeta maça 2-0 önde başladı. İki golün de altında Higuain'in imzası vardı. Arjantinli yıldız ilk golünü Pjanic'in asistiyle, ikinci golünü ise penaltıdan buldu.
Tottenham ise şoktan 35. dakikada Harry Kane ile çıktı ve soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi. Maçın 45. dakikasında maçın 2 gollü yıldızı Higuain, bir de penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarıda Juventus'tan daha etkili bir oyun oynayan Tottenham, Eriksen ile 71. dakikada eşitlik sayısın buldu. 2-0 geriden gelen Tottenham, 2-2'lik skoru yakalayarak ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.
GRUP AŞAMASINDA NE YAPTILAR?
BARCA'YI TAKİP ETTİ
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, Sporting Lizbon ve Olympiakos'la eşleşen Juventus, ikinci sırayı alarak bir üst tura yükseldi. İlk maçında Barcelona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada da mağlup olmadı!
Siyah-beyazlılar, Olympiakos'u 2-0, Sporting Lizbon'u 2-1, ve yine Olympiakos'u 2-0 mağlup ederken Sporting Lizbon'la 1-1, Barcelona'yla 0-0 berabere kaldı. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri 6 maçta topladığı 11 puanla ikinci sırada yer aldı ve üst tura yükselen taraf oldu.
ÖLÜM GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI!
Şampiyonlar Ligi'nde 'Ölüm grubu' olarak adlandırılan H Grubu'nda Real Madrid, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile yer alan Tottenham, büyük bir başarıya imza atarak grubu lider tamamladı.
İlk maçında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup eden Tottenham, ikinci mücadelesinde APOEL Nicosia'yı 3-0 yendi. 3. maçta Real Madrid'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve evinde İspanyol temsilcisini 3-1'le geçerek büyük bir avantaj elde etti. Tottenham, Dortmund'u deplasmanda da 2-1 mağlup ederek son maça rahat girdi. APOEL Nicosia'yı yine 3-0'la deviren Tottenham bir üst tura lider olarak yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.