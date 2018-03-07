Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu gece oynanacak iki karşılaşma ile devam ediyor. Devler Ligi'nde dün Liverpool ile Porto, Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya gelmişti. Liverpool, 5-0'ın rövanşında Portekiz temsilcisi ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselirken Neymar'dan yoksun PSG evinde Real Madrid'e ikinci maçta da kaybetti ve Avrupa'ya erken havlu attı. Torino'daki ilk maçta 2-2'lik avantajı kapan Tottenham, rakibini devirerek çeyrek final biletini kapmak isterken Juventus ise zoru başararak bir üst tura yükselmek için sahaya çıkıyor.

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TOTTENHAM - JUVENTUS

SAAT: 22:45

HAKEM: Szymon Marciniak

STAT: Wembley

YAYIN: Tivibu Spor 2

TOTTENHAM: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Eriksen, Dele, Son, Kane

YEDEKLER: Gazzaniga, Rose, Wanyama, Sissoko, Moura, Lamela, Llorente

TEKNİK DİREKTÖR: Mauricio Pochettino

JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuaín, Dybala

YEDEKLER: Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Bentancur

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Juventus 2. ve 9. dakikada attığı gollerle adeta maça 2-0 önde başladı. İki golün de altında Higuain'in imzası vardı. Arjantinli yıldız ilk golünü Pjanic'in asistiyle, ikinci golünü ise penaltıdan buldu.

Tottenham ise şoktan 35. dakikada Harry Kane ile çıktı ve soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi. Maçın 45. dakikasında maçın 2 gollü yıldızı Higuain, bir de penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarıda Juventus'tan daha etkili bir oyun oynayan Tottenham, Eriksen ile 71. dakikada eşitlik sayısın buldu. 2-0 geriden gelen Tottenham, 2-2'lik skoru yakalayarak ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

GRUP AŞAMASINDA NE YAPTILAR?

BARCA'YI TAKİP ETTİ

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, Sporting Lizbon ve Olympiakos'la eşleşen Juventus, ikinci sırayı alarak bir üst tura yükseldi. İlk maçında Barcelona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada da mağlup olmadı!

Siyah-beyazlılar, Olympiakos'u 2-0, Sporting Lizbon'u 2-1, ve yine Olympiakos'u 2-0 mağlup ederken Sporting Lizbon'la 1-1, Barcelona'yla 0-0 berabere kaldı. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri 6 maçta topladığı 11 puanla ikinci sırada yer aldı ve üst tura yükselen taraf oldu.

ÖLÜM GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI!

Şampiyonlar Ligi'nde 'Ölüm grubu' olarak adlandırılan H Grubu'nda Real Madrid, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile yer alan Tottenham, büyük bir başarıya imza atarak grubu lider tamamladı.

İlk maçında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup eden Tottenham, ikinci mücadelesinde APOEL Nicosia'yı 3-0 yendi. 3. maçta Real Madrid'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve evinde İspanyol temsilcisini 3-1'le geçerek büyük bir avantaj elde etti. Tottenham, Dortmund'u deplasmanda da 2-1 mağlup ederek son maça rahat girdi. APOEL Nicosia'yı yine 3-0'la deviren Tottenham bir üst tura lider olarak yükseldi.