Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu gece oynanacak iki karşılaşma ile devam ediyor. Devler Ligi'nde dün Liverpool ile Porto, Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşı karşıya gelmişti. Liverpool, 5-0'ın rövanşında Portekiz temsilcisi ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükselirken Neymar'dan yoksun PSG evinde Real Madrid'e ikinci maçta da kaybetti ve Avrupa'ya erken havlu attı. Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ise ilk maçta 4-0'lık avantajı kapan Manchester City, İsviçre temsilcisi Basel'i konuk ediyor.

MANCHESTER CITY - BASEL





SAAT: 22:45

STAT: Etihad

HAKEM: Pavel Kralovec

YAYIN: Tivibu Spor 3

MANCHESTER CITY: Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko, İlkay, Yaya Touré, Bernardo, Foden, Sané, Jesus

TEKNİK DİREKTÖR: Pep Guardiola

BASEL: Vaclik; Lang, Lacroix, Suchy, Riveros; Frei, Serey Dié; Bua, Zuffi, Elyounoussi; Oberlin

TEKNİK DİREKTÖR: Raphael Wicky

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

A Grubu'nda Manchester United, CSKA Moskova ve Benfica'yla aynı grupta yer alan Basel, 4 galibiyet 2 mağlubiyetle topladığı 12 puanla bir üst tura yükselmeyi başarmıştı. İsviçre temsilcisi, bu sezon Premier Lig'de istatistikleri alt üst eden Manchester City'i konuk etti.

Manchester City maça hızlı başladı ve 14. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 4 dakika sonrasında ise sahneye Bernardo Silva çıktı ve durum 2-0 oldu. Adeta Basel yarı sahasına çöken Manchester City, 23. dakikada Agüero ile farkı 3'e çıkardı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan City, 53. dakikada İlkay'ın golüyle maçta durumu 4-0'a getirdi. 4-0'dan sonra frene basıp oyunun kontrolünü eline alan City, ilk maçta büyük bir avantaj yakaladı.

Katalan menajer Pep Guardiola, maç sonunda yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan'a övgüler düzdü. İlk karşılaşmada büyük avantaj elde eden Manchester City, bu maçın rövanşında 7 Mart'ta Basel'i konuk edecek.

İNGİLTERE'DE İLKAY KONUŞULDU!

Karşılaşmaya damga vuran isim ise takımı adına iki gol kaydeden İlkay Gündoğan oldu. City formasıyla gol sayısını 4'e çıkaran İlkay, gösterdiği bu performansla İngiltere basınında da geniş yer buldu. Basel karşısında gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken İlkay Gündoğan, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

The Telegraph, Manchester City'nin turu geçme adına büyük bir avantaj sağladığına dikkat çekerek, "İlkay Gündoğan, City'nin çeyrek final yolunu kolaylıkla açtı" başlığını attı. The Guardian ise City'nin galibiyetini, "Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ı 2 kez vurdu, kolay kazandı" başlığıyla duyurdu. The Sun da İlkay'ın attığı gollerle İsviçre'de City'e ilham verdiğini dile getirdi.

HAFTA SONUNDA REKOR KIRDI!

Manchester City'nin, İngiltere liginin 29. haftasında Chelsea'yi 1-0 yendiği maç, pas bakımından rekor istatistiklerle sonuçlandı. İlkay Gündoğan da bu mücadelede rekor kırdı!

Ev sahibi City'nin karşılaşma boyunca yaptığı 902 pas, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 2003-04 sezonundan bu yana Premier Lig'de bir takımın ulaştığı en yüksek isabetli pas sayısı oldu.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 167'sinde isabet bulduğu 174 pas denemesiyle Premier Lig rekorunu kırdı.

İlkay böylece rekoru, 155'i isabetli 161 pas deneyen Joel Matip'ten aldı. Fakat başarı oranı açısından yüzde 96,2'ye karşılık yüzde 95,9 ile Matip'i geçemedi.

TARİHİN EN PAHALI TAKIMI!

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, mevcut kadrosu için ödediği 878 milyon Euro'luk bonservisle tarihin en pahalı futbol takımı konumunda. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı. Buna göre, Premier Lig'in 29. haftasının ardından en yakın rakibine 16 puan fark atan Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 878 milyon Euro'yla futbol tarihinin en pahalı takımı unvanını aldı.

Teknik direktör Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 500 milyon Euro'nun üstünde bonservis ödeyen Manchester City, Paris Saint-Germain (805 milyon Euro) Manchester United (747) ve Barcelona'yı (725) geride bıraktı.

GRUPTA NELER YAPTILAR?

6 MAÇTA 5 GALİBİYET ALARAK ÜST TURA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi Grup F'den lider olarak çıkan Manchester City, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet elde ederken, sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. İç sahada oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan City, deplasman performansında ise 2 galibiyetin yanına 1 de mağlubiyet ekledi. Çıktığı 6 maçta 14 gol atan Manchester'ın mavileri, 5 gol yiyerek hücumda iyiyken savunmada da kalesinde fazla gol görmeden grup aşamasında önemli bir başarı elde etti. Grubundaki Napoli ve Feyenoord'u hem içeride hem de dışarıda mağlup eden Manchester City, Shakhtar'ı evinde mağlup etmesine karşın deplasmanda boyun eğdi. Gruptan lider çıkan Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Basel ile eşleşti.

CSKA VE BENFICA'YI GERİDE BIRAKTI

Manchester United, CSKA Moskova ve Benfica ile A Grubu'nda yer alan İsviçre temsilcisi Basel, 6 maçta topladığı 12 puanla adını Kupa 1'de bir üst tura yazdırdı. İç sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Basel, 1 maçında ise CSKA Moskova'ya 2-1 mağlup olarak iç sahadaki yenilmezliğine veda etti. Deplasman maçlarında da benzer bir performans sergileyen Basel, 3 deplasman maçının 2'sini kazanırken, dış sahadaki tek yenilgiyi 3-0'lık skorla Manchester United'a karşı aldı. A Grubu'nu 2. sırada bitiren Basel, 6 maçta 11 gol atıp 5 gol yedi. Grubu 2. sırada bitiren Basel, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City'nin rakibi oldu.